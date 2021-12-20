Порошенко уведомлен в госизмене и финансировании терорганизаций по делу о поставке угля с Донбасса - источник

Государственное бюро расследований уведомило пятого президента Украины (2014-2019), лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко о подозрении в государственной измене и содействии террористическим организациям в рамках дела о преступной схеме поставок угля с временно оккупированных территорий, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" информированный источник.

"Порошенко объявлено подозрение по ч.1 ст.111 Уголовного кодекса (государственная измена), ч.1 ст.258-3 (создание террористической организации) и ч.ч.1 и 3 ст.258-5 (финансирование терроризма). Уведомление о подозрении направлено на почту по месту жительства и месту работы", - сказал собеседник агентства.