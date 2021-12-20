Науседа: У НАТО должен быть алгоритм на любые сценарии, которые угрожают безопасности в регионе

У Североатлантического альянса должен быть алгоритм действий на любые сценарии, которые могут угрожать безопасности в восточноевропейском регионе, считает президент Литвы Гитанас Науседа.

"НАТО должно отреагировать не только тем, что сконцентрирует свои войска на восточном фронте, но и чтобы усилило свой военный потенциал. Усиление военного потенциала - это хорошо, но у нас должен быть алгоритм, что делать, если будет сценарий А, сценарий В, сценарий С, если случится, что мы далее делаем", - заявил Науседа на совместной с президентами Украины и Польши Владимиром Зеленским и Анджеем Дудой пресс-конференции в Гуте (Ивано-Франковская область) в понедельник.

По его словам, события последних месяцев вблизи границы Украины (концентрация российских войск и военной техники, активизация кибератак, дезинформации, пропаганды) означает, "что мы теряем баланс в нашем регионе" и поэтому должна быть предприняты действия, которые восстановят этот баланс.

"Если баланс сейчас теряется, должна быть какая-то реакция и от другой стороны, чтобы этот баланс восстановился. Это касается Европейского Союза и НАТО", подчеркнул Науседа.

Науседа отметил, что "военная интеграция России и Беларуси - это уже факт, который происходит долгое время и на это надо отреагировать в первую очередь НАТО, потому что это меняет ситуацию по безопасности для Балтийских стран".

"Здесь нет такого, что это только безопасность Украины и исключительно безопасность Балтики. Мы видим насколько это взаимосвязано… Чтобы мы обсуждали не только отдельно украинскую, польскую или литовскую ситуацию. А чтобы это было обсуждение безопасности региональной. И это должна быть широкая реакция на региональном уровне", - подытожил президент Литвы.