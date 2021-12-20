События

15:09 20.12.2021

Система привлечения к ответственности за мошенничество с банковскими карточками не эффективна – мнение

4 мин читать
Система привлечения к ответственности за мошенничество с банковскими карточками не эффективна – мнение

Система привлечения к ответственности за мошенничество с банковскими карточками не эффективна, поэтому его распространение требует реакции со стороны государственных регуляторов и правоохранительных органов, считает ассоциированный партнер юридической фирмы "Правовой Альянс" Тарас Беспалый.

"Широкая практика мошенничества с банковскими карточками требует ответной реакции со стороны соответствующих государственных регуляторов и правоохранительных органов, которые должны начинать досудебное расследование по данным фактам, собирать доказательную базу путем проведения необходимых следственных и негласных следственных (розыскных) действий, применять соответствующие меры обеспечения уголовного производства", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина", комментируя распространение противоправного использования банковской карты без согласия ее владельца ("кардинг"), а также таких его видов, как "фишинг", "вишинг" и "скимминг".

Юрист отметил, что значительной проблемой в расследовании таких преступлений является то, что потерпевшие либо не обращаются в правоохранительные органы с заявлением о совершении уголовного правонарушения, либо обращаются поздно и без предоставления информации, которая может быть полезна следователю.

"Причин тому несколько: низкий уровень доверия к правоохранительной системе, низкий уровень правовой культуры в обществе и отсутствие желания предпринять некоторые активные действия для защиты и восстановления собственных нарушенных прав", - сказал он.

Вместе с тем Баспалый подчеркнул, что "такая "пассивность" наблюдается, к сожалению, не только у потерпевших, но и у работников правоохранительных органов, хотя действующий Уголовный процессуальный кодекс Украины наделяет следователя достаточным количеством инструментов, позволяющих предпринять определенные шаги, чтобы привлечь виновных к ответственности".

Юрист отметил, что в таких делах широко применяется временный доступ к вещам и документам для получения информации, составляющей банковскую тайну. По его словам, наиболее эффективными в процессе расследования должны быть негласные следственные (розыскные) действия, в частности, снятие информации с транспортных телекоммуникационных сетей (телефонные разговоры, переписки в мессенджерах и т.п.), снятие информации с электронных информационных систем и другие.

"На первый взгляд тактика расследования подобных преступлений достаточно проста: отследить движение средств между счетами, установить владельца счета конечного получателя, установить местонахождение данного лица, допросить его, после чего произвести соответствующие действия, указанные выше. Но все не так просто, как кажется сначала, поскольку люди, занимающиеся этой деятельностью на профессиональном уровне, не совершают ошибок, которые позволяют их идентифицировать. Помогают им в том числе работники банковских учреждений, которые за вознаграждение передают данные клиентов", - сказал он.

Беспалый считает, что отечественная правоохранительная система не готова к эффективной борьбе с подобными преступлениями в силу ряда причин, поэтому существует необходимость принятия первоочередных мер, направленных на противодействие и борьбу с кардингом.

В частности, важным вопросом является создание и деятельность соответствующих подразделений, осуществляющих расследование исключительно этой категории преступлений. Однако, подчеркнул Беспалый, к настоящему времени проблема кадрового обеспечения и профессиональной подготовки департамента киберполиции Нацполиции Украины остается нерешенной.

Юрист также обратил внимание на то, что сегодня преступность не имеет границ, поэтому невозможно эффективно расследовать мошеннические действия в банковской сфере без широкого применения международного сотрудничества как в рамках уголовного производства, так и вне их.

В качестве примера недостаточной эффективности системы расследования киберприступлений Беспалый напомнил о постановлении апелляционного суда Киева от 28 декабря 2017 года, из которого известно, что СБУ осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве от 10 октября 2010 года. По данному факту, по версии следствия, физлицо создало преступную схему завладения средствами с банковских карт третьих лиц. В частности, он покупал в Интернете данные платежных карт, необходимые для создания дубликатов, после чего имел возможность использовать их, но с некоторыми ограничениями.

За несколько лет деятельности этой организованной преступной группы было приобретено товаров через Интернет на сумму свыше $3 млн с использованием данных платежных карт третьих лиц. Организатора схемы даже уведомили о подозрении в совершении ряда уголовных преступлений, таких как: мошенничество в особо крупных размерах, подделка платежных карточек, совершенная повторно и по предварительному сговору группой лиц, а также легализация имущества, полученного преступным путем.

"Однако приговор в данном производстве в Едином реестре судебных решений отсутствует, что в очередной раз демонстрирует недостаточную эффективность привлечения к ответственности виновных лиц", - констатирует юрист.

Теги: #юристы #мошенничество #ответственность
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:19 15.12.2021
Рада намерена усилить ответственность за незаконное строительство - Шуляк

Рада намерена усилить ответственность за незаконное строительство - Шуляк

09:26 15.12.2021
Регуляции НБУ дают банкам возможность способствовать раскрытию кибермошенничества и мошенничества с банковскими картами – юристы

Регуляции НБУ дают банкам возможность способствовать раскрытию кибермошенничества и мошенничества с банковскими картами – юристы

09:42 13.12.2021
Уровень раскрытия мошенничества в банковском секторе Украины неудовлетворителен - юристы

Уровень раскрытия мошенничества в банковском секторе Украины неудовлетворителен - юристы

15:26 09.12.2021
Кабмин предлагает признать противоправным деянием публичное отрицание вооруженной агрессии России против Украины и оккупации территорий

Кабмин предлагает признать противоправным деянием публичное отрицание вооруженной агрессии России против Украины и оккупации территорий

18:03 02.11.2021
Рада намерена усилить ответственность за подделку документов о вакцинации

Рада намерена усилить ответственность за подделку документов о вакцинации

16:19 21.10.2021
Повышение фискальной нагрузки на мобильных операторов в "ресурсном" законопроекте может привести к инвестарбитражам - юристы

Повышение фискальной нагрузки на мобильных операторов в "ресурсном" законопроекте может привести к инвестарбитражам - юристы

21:04 08.10.2021
Ответственность за взрыв в шиитской мечети Кундуза взяла на себя группировка ИГ - СМИ

Ответственность за взрыв в шиитской мечети Кундуза взяла на себя группировка ИГ - СМИ

21:58 06.10.2021
Штайнмайер о Бабьем Яру: Германия знает о своей ответственности перед историей

Штайнмайер о Бабьем Яру: Германия знает о своей ответственности перед историей

18:40 06.10.2021
Наиболее вероятный путь оппонентов закона о деолигархизации – через Конституционный суд – юристы

Наиболее вероятный путь оппонентов закона о деолигархизации – через Конституционный суд – юристы

19:51 29.09.2021
Работодатели не могут уволить невакцинированного от COVID-19 сотрудника, пока Минздрав не утвердит перечень профессий, для которых вакцинация обязательна – юристы

Работодатели не могут уволить невакцинированного от COVID-19 сотрудника, пока Минздрав не утвердит перечень профессий, для которых вакцинация обязательна – юристы

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский считает необходимым введение в отношении России превентивных санкций для недопущения эскалации с ее стороны

Форум в Давосе перенесен на лето

Зеленский о возможном размещении ядерного оружия в Беларуси: такими вещами нельзя играться

Встреча президентов "Люблинского треугольника" засвидетельствовала единство оценок и подходов Украины, Польши и Литвы - Зеленский

Встреча Путина и Зеленского не готовится - Песков

ПОСЛЕДНЕЕ

Кризис на границе Беларуси с ЕС без сомнений поддерживается РФ – президент Польши

Ответом на ультиматум РФ к НАТО может быть контрультиматум – президент Польши

Зеленский считает необходимым введение в отношении России превентивных санкций для недопущения эскалации с ее стороны

Форум в Давосе перенесен на лето

Зеленский о возможном размещении ядерного оружия в Беларуси: такими вещами нельзя играться

Президент Польши: Безопасность Украины - фундаментальный вопрос, надо сделать все, чтобы предотвратить нападение РФ

Встреча президентов "Люблинского треугольника" засвидетельствовала единство оценок и подходов Украины, Польши и Литвы - Зеленский

Лучшим туроператором по версии Ukraine Tourism Awards 2021 стал "Відвідай", лучшей авиакомпанией – SkyUp

Безопасность Украины имеет фундаментальное значение – Дуда

Традиционные способы получения 1 тыс. грн в рамках программы "еПоддержка" будут предусмотрены и во II пол.-2022 – замглавы ОП

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА