Система привлечения к ответственности за мошенничество с банковскими карточками не эффективна – мнение

Система привлечения к ответственности за мошенничество с банковскими карточками не эффективна, поэтому его распространение требует реакции со стороны государственных регуляторов и правоохранительных органов, считает ассоциированный партнер юридической фирмы "Правовой Альянс" Тарас Беспалый.

"Широкая практика мошенничества с банковскими карточками требует ответной реакции со стороны соответствующих государственных регуляторов и правоохранительных органов, которые должны начинать досудебное расследование по данным фактам, собирать доказательную базу путем проведения необходимых следственных и негласных следственных (розыскных) действий, применять соответствующие меры обеспечения уголовного производства", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина", комментируя распространение противоправного использования банковской карты без согласия ее владельца ("кардинг"), а также таких его видов, как "фишинг", "вишинг" и "скимминг".

Юрист отметил, что значительной проблемой в расследовании таких преступлений является то, что потерпевшие либо не обращаются в правоохранительные органы с заявлением о совершении уголовного правонарушения, либо обращаются поздно и без предоставления информации, которая может быть полезна следователю.

"Причин тому несколько: низкий уровень доверия к правоохранительной системе, низкий уровень правовой культуры в обществе и отсутствие желания предпринять некоторые активные действия для защиты и восстановления собственных нарушенных прав", - сказал он.

Вместе с тем Баспалый подчеркнул, что "такая "пассивность" наблюдается, к сожалению, не только у потерпевших, но и у работников правоохранительных органов, хотя действующий Уголовный процессуальный кодекс Украины наделяет следователя достаточным количеством инструментов, позволяющих предпринять определенные шаги, чтобы привлечь виновных к ответственности".

Юрист отметил, что в таких делах широко применяется временный доступ к вещам и документам для получения информации, составляющей банковскую тайну. По его словам, наиболее эффективными в процессе расследования должны быть негласные следственные (розыскные) действия, в частности, снятие информации с транспортных телекоммуникационных сетей (телефонные разговоры, переписки в мессенджерах и т.п.), снятие информации с электронных информационных систем и другие.

"На первый взгляд тактика расследования подобных преступлений достаточно проста: отследить движение средств между счетами, установить владельца счета конечного получателя, установить местонахождение данного лица, допросить его, после чего произвести соответствующие действия, указанные выше. Но все не так просто, как кажется сначала, поскольку люди, занимающиеся этой деятельностью на профессиональном уровне, не совершают ошибок, которые позволяют их идентифицировать. Помогают им в том числе работники банковских учреждений, которые за вознаграждение передают данные клиентов", - сказал он.

Беспалый считает, что отечественная правоохранительная система не готова к эффективной борьбе с подобными преступлениями в силу ряда причин, поэтому существует необходимость принятия первоочередных мер, направленных на противодействие и борьбу с кардингом.

В частности, важным вопросом является создание и деятельность соответствующих подразделений, осуществляющих расследование исключительно этой категории преступлений. Однако, подчеркнул Беспалый, к настоящему времени проблема кадрового обеспечения и профессиональной подготовки департамента киберполиции Нацполиции Украины остается нерешенной.

Юрист также обратил внимание на то, что сегодня преступность не имеет границ, поэтому невозможно эффективно расследовать мошеннические действия в банковской сфере без широкого применения международного сотрудничества как в рамках уголовного производства, так и вне их.

В качестве примера недостаточной эффективности системы расследования киберприступлений Беспалый напомнил о постановлении апелляционного суда Киева от 28 декабря 2017 года, из которого известно, что СБУ осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве от 10 октября 2010 года. По данному факту, по версии следствия, физлицо создало преступную схему завладения средствами с банковских карт третьих лиц. В частности, он покупал в Интернете данные платежных карт, необходимые для создания дубликатов, после чего имел возможность использовать их, но с некоторыми ограничениями.

За несколько лет деятельности этой организованной преступной группы было приобретено товаров через Интернет на сумму свыше $3 млн с использованием данных платежных карт третьих лиц. Организатора схемы даже уведомили о подозрении в совершении ряда уголовных преступлений, таких как: мошенничество в особо крупных размерах, подделка платежных карточек, совершенная повторно и по предварительному сговору группой лиц, а также легализация имущества, полученного преступным путем.

"Однако приговор в данном производстве в Едином реестре судебных решений отсутствует, что в очередной раз демонстрирует недостаточную эффективность привлечения к ответственности виновных лиц", - констатирует юрист.