Ответом на ультиматум РФ к НАТО может быть контрультиматум – президент Польши

Президент Польши Анджей Дуда подчеркивает, что страны НАТО ни в коем случае не должны поддаваться на шантаж со стороны РФ с требованием к Альянсу прекратить поддержку бывших республик СССР, и считает, что адекватным ответом на это может быть встречный ультиматум в адрес РФ.

"Мы не должны соглашаться на такие ультиматумы. Единственным ответом на такой ультиматум может быть только серьезный ответ - может быть контрультиматум, который будет стремиться по сути успокоить сторону, которая хочет показать свои имперские амбиции. Такова моя позиция", - сказал Дуда на пресс-конференции по результатам трехсторонней встречи с президентами Литвы и Украины в государственной резиденции "Синегора" в с.Гута Ивано-Франковской области в понедельник, отвечая на вопрос журналиста, как следует интерпретировать ультиматум РФ к членам НАТО.

"Если кто-то приходит к вам домой и начинает стучать в двери и угрожать, говорит, что нападет на вас, если вы не откроете и не отдадите ему деньги, но даже если вы даже немного приоткроете двери, чтобы дать ему деньги, на вас все равно нападут и ворвутся к вам домой… Никогда нельзя поддаваться на такие ультиматумы и шантаж. Я надеюсь, что это также понятно и всем более или менее серьезным лидерам в мире, и что это понятно и США… Касательно других членов НАТО, я надеюсь, они также понимают, что никогда нельзя соглашаться на такой шантаж", - пояснил глава Польского государства.

Он высказал предположение, что выдвижение такого ультиматума российской стороной связано либо с тем, что президент РФ Владимир Путин сейчас оказался в ситуации, когда ему "очень нужно продемонстрировать имперскую силу России", либо же пришел к выводу, что НАТО сейчас переживает момент слабости и потому может согласиться на условия ультиматума.

"Если посмотреть на историческую перспективу, то мы можем вынести для себя важные уроки: в ситуации, когда одно государство с большим военным потенциалом озвучивает ультиматум другим государствам, если соглашаться на такие ультиматумы, то после этого идет серьезная военная агрессия такого государства и в результате начинается война", - сказал Дуда.