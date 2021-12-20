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14:26 20.12.2021

Президент Польши: Безопасность Украины - фундаментальный вопрос, надо сделать все, чтобы предотвратить нападение РФ

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Президент Польши: Безопасность Украины - фундаментальный вопрос, надо сделать все, чтобы предотвратить нападение РФ

Безопасность Украины - фундаментальный вопрос, надо сделать все, чтобы предотвратить нападение России на Украину, заявил президент Польши Анджей Дуда.

"Наша позиция как президентов "Люблинского треугольника" очень четкая: безопасность Украины - фундаментальный вопрос. Мы не только не должны позволить военные нападения на Украину, но и должны сделать все для того, чтобы предотвратить такое нападение", - сказал Дуда на пресс-конференции по результатам трехсторонней встречи с президентами Литвы и Украины в государственной резиденции "Синегора" в Ивано-Франковской области в понедельник.

Теги: #безопасность #польша #украина
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