Президент Польши: Безопасность Украины - фундаментальный вопрос, надо сделать все, чтобы предотвратить нападение РФ

Безопасность Украины - фундаментальный вопрос, надо сделать все, чтобы предотвратить нападение России на Украину, заявил президент Польши Анджей Дуда.

"Наша позиция как президентов "Люблинского треугольника" очень четкая: безопасность Украины - фундаментальный вопрос. Мы не только не должны позволить военные нападения на Украину, но и должны сделать все для того, чтобы предотвратить такое нападение", - сказал Дуда на пресс-конференции по результатам трехсторонней встречи с президентами Литвы и Украины в государственной резиденции "Синегора" в Ивано-Франковской области в понедельник.