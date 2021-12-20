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13:58 20.12.2021

Лучшим туроператором по версии Ukraine Tourism Awards 2021 стал "Відвідай", лучшей авиакомпанией – SkyUp

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Лучшим туроператором по версии Ukraine Tourism Awards 2021 стал "Відвідай", лучшей авиакомпанией – SkyUp

Награду Ukraine Tourism Awards 2021 в номинации "Лучший туристический оператор" получил туроператор "Відвідай", в номинации "Сердце авиапространства" – авиакомпания SkyUp.

Как сообщил корреспондент "Интерфакс-Украина", в ходе награждения 17 декабря в Киеве были названы 14 победителей.

Так, в номинации "Открытие года в гостиничной сфере " победу одержал Kyivska Russ Resort Medical & Spa (Сходница), "Лучший загородный комплекс" – отель "Вежа Ведмежа" в Карпатах, "Лучший природный парк" – Национальный природный парк "Сколевские Бескиды".

В номинации "Доступный туризм" награду "Гостеприимство без границ" получил отель Premier Palace Hotel Kyiv. "Комфортный ресторан" – "Дзяо-бар", "Безбарьерная культура" – Национальный заповедник "Хортица".

"Региональным прорывом года" был признан этнопарк "Ладомирия" (Ривненская обл.), "Городом моего сердца" – Винница.

Награду "Лучший экскурсионный гид" получил Владимир Казаков, "Лучший туристический медиаблогер" – Евгений Синельников, "Амбассадор#МандруйУкраїною" – Дмитрий Комаров.

В номинации "Самый вкусный ресторанный борщ" победил ресторан "100 років тому вперед" шеф-повара Евгения Клопотенко.

Организаторами премии выступили общественный союз Visit Ukraine и Киевская туристическая ассоциация при поддержке Государственного агентства по развитию туризма Украины.

Теги: #туризм #награды
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