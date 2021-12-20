Традиционные способы получения 1 тыс. грн в рамках программы "еПоддержка" будут предусмотрены и во II пол.-2022 – замглавы ОП

Граждане Украины, которые прошли полный курс вакцинации от COVID-19, смогут получить 1 тыс. грн в рамках программы "еПоддержка", даже если у них нет смартфона и банковской карты, сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Ростислав Шурма на брифинге в понедельник.

"Для людей, которые не смогут получить эти деньги цифровым способом по любой причине - из-за отсутствия приложения "Дия", смартфона, цифрового банкинга или банковской карточки - во втором полугодии 2022 года, возможно уже во втором квартале, будут предусмотрены традиционные способы получения этих средств", - заверил замглавы ОП.

В Офисе перзидента ожидают, что все банки, которые стали и станут партнерами программы, будут также эмитировать пластиковые карточки в рамках "еПоддержки".

"Просто приоритетом мы делаем цифровую услугу", - отметил Шурма.

Кроме того, он напомнил, что на выплаты в 2021 году уже предусмотрено 8 млрд грн, еще 3 млрд грн выделено в бюджете на 2022 год. Если будет такая динамика, как в первые дни программы, при первом пересмотре бюджета необходимые деньги будут выделены, подчеркнул замглавы ОП.

"Государство выделит ровно столько средств, сколько людей пройдут полную вакцинацию и зарегистрируются в этой программе, даже если это будет более 30 млн совершеннолетних граждан. Мы понимаем резерв", - сказал Шурма во время брифинга.

Как сообщалось, проект "еПоддержка" в приложении "Дия" был официально запущен 19 декабря.

"Неделю назад мы запустили пилот, на который зарегистрировались более 4,5 млн украинцев. В банках открыли уже 4,1 млн специальных карточек, а 2,7 млн украинцев подали свои заявки на выплату", – написал в своем "Телеграм-канале" в воскресенье министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Банки, подключившиеся к программе "еПоддержка", выплатили 1,5 млрд грн по 1 тыс. грн вакцинированным украинцам.