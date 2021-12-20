События

13:50 20.12.2021

Традиционные способы получения 1 тыс. грн в рамках программы "еПоддержка" будут предусмотрены и во II пол.-2022 – замглавы ОП

2 мин читать
Традиционные способы получения 1 тыс. грн в рамках программы "еПоддержка" будут предусмотрены и во II пол.-2022 – замглавы ОП

Граждане Украины, которые прошли полный курс вакцинации от COVID-19, смогут получить 1 тыс. грн в рамках программы "еПоддержка", даже если у них нет смартфона и банковской карты, сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Ростислав Шурма на брифинге в понедельник.

"Для людей, которые не смогут получить эти деньги цифровым способом по любой причине - из-за отсутствия приложения "Дия", смартфона, цифрового банкинга или банковской карточки - во втором полугодии 2022 года, возможно уже во втором квартале, будут предусмотрены традиционные способы получения этих средств", - заверил замглавы ОП.

В Офисе перзидента ожидают, что все банки, которые стали и станут партнерами программы, будут также эмитировать пластиковые карточки в рамках "еПоддержки".

"Просто приоритетом мы делаем цифровую услугу", - отметил Шурма.

Кроме того, он напомнил, что на выплаты в 2021 году уже предусмотрено 8 млрд грн, еще 3 млрд грн выделено в бюджете на 2022 год. Если будет такая динамика, как в первые дни программы, при первом пересмотре бюджета необходимые деньги будут выделены, подчеркнул замглавы ОП.

"Государство выделит ровно столько средств, сколько людей пройдут полную вакцинацию и зарегистрируются в этой программе, даже если это будет более 30 млн совершеннолетних граждан. Мы понимаем резерв", - сказал Шурма во время брифинга.

Как сообщалось, проект "еПоддержка" в приложении "Дия" был официально запущен 19 декабря.

"Неделю назад мы запустили пилот, на который зарегистрировались более 4,5 млн украинцев. В банках открыли уже 4,1 млн специальных карточек, а 2,7 млн украинцев подали свои заявки на выплату", – написал в своем "Телеграм-канале" в воскресенье министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Банки, подключившиеся к программе "еПоддержка", выплатили 1,5 млрд грн по 1 тыс. грн вакцинированным украинцам.

Теги: #тысяча_гривень #получение
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:30 20.12.2021
"Ковидная тысяча" расходуется в основном на кино, книги и театры

"Ковидная тысяча" расходуется в основном на кино, книги и театры

12:29 20.12.2021
Получатели 1 тыс. грн за вакцинацию смогут с середины января использовать эти средства для покупки лекарств - ОП

Получатели 1 тыс. грн за вакцинацию смогут с середины января использовать эти средства для покупки лекарств - ОП

18:47 16.12.2021
monobank выплатил первые 230 млн на карточки "еПоддержка", ПриватБанк отчитался об 1 млн таких карточек

monobank выплатил первые 230 млн на карточки "еПоддержка", ПриватБанк отчитался об 1 млн таких карточек

14:43 15.12.2021
Банки уже открыли более 1,7 млн виртуальных карт для выплат вакцинированным гражданам 1 тыс. грн

Банки уже открыли более 1,7 млн виртуальных карт для выплат вакцинированным гражданам 1 тыс. грн

11:16 15.12.2021
ПриватБанк и Ощадбанк запустили возможность оформления карты для выплаты "ковидной тысячи"

ПриватБанк и Ощадбанк запустили возможность оформления карты для выплаты "ковидной тысячи"

14:47 13.12.2021
Полностью вакцинированные от COVID-19 украинцы в возрасте 60+ смогут с января потратить 1 тыс. грн на социальные нужды - Зеленский

Полностью вакцинированные от COVID-19 украинцы в возрасте 60+ смогут с января потратить 1 тыс. грн на социальные нужды - Зеленский

10:56 13.12.2021
Украинцы открыли свыше 1 млн карт для выплат "ковидной тысячи" в 3 банках, ожидается подключение еще одного

Украинцы открыли свыше 1 млн карт для выплат "ковидной тысячи" в 3 банках, ожидается подключение еще одного

12:15 10.12.2021
"Ковидную" тысячу гривень вакцинированным гражданам можно будет потратить на внутренние рейсы МАУ

"Ковидную" тысячу гривень вакцинированным гражданам можно будет потратить на внутренние рейсы МАУ

11:22 06.12.2021
Мошенники пытаются выманить у украинцев номера банковских карточек и другие данные под предлогом выплаты 1 тыс. грн за вакцинацию

Мошенники пытаются выманить у украинцев номера банковских карточек и другие данные под предлогом выплаты 1 тыс. грн за вакцинацию

16:11 02.12.2021
Кабмин предлагает направить на выплату "ковидной тысячи" 8 млрд грн из госбюджета-2021

Кабмин предлагает направить на выплату "ковидной тысячи" 8 млрд грн из госбюджета-2021

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Встреча президентов "Люблинского треугольника" засвидетельствовала единство оценок и подходов Украины, Польши и Литвы - Зеленский

Встреча Путина и Зеленского не готовится - Песков

Двое военнослужащих ВСУ подорвались на неизвестном взрывном устройстве на Донбассе – штаб ООС

После принятия закона о множественном гражданстве Кабмин будет договариваться с каждой страной в отдельности – Арахамия

Украинцев предупреждают о повышенной опасности схода лавин в Карпатах

ПОСЛЕДНЕЕ

Встреча президентов "Люблинского треугольника" засвидетельствовала единство оценок и подходов Украины, Польши и Литвы - Зеленский

Лучшим туроператором по версии Ukraine Tourism Awards 2021 стал "Відвідай", лучшей авиакомпанией – SkyUp

Безопасность Украины имеет фундаментальное значение – Дуда

Сборы фильма "Человек-паук" в премьерный уикэнд стали третьими в истории североамериканского проката

В Украине продолжится похолодание, на дорогах гололедица

Удерживаемая российскими наемниками сотрудница Горловского художественного музея после пыток находится в критическом состоянии - омбудсмен

Рудык обвинила ОП в попытках "уничтожить реальную оппозицию"

Встреча Путина и Зеленского не готовится - Песков

Двое военнослужащих ВСУ подорвались на неизвестном взрывном устройстве на Донбассе – штаб ООС

Израиль из-за коронавируса запретит поездки в США, Канаду и ряд других стран

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА