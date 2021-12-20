Сборы фильма "Человек-паук" в премьерный уикэнд стали третьими в истории североамериканского проката

Кассовые сборы фильма "Человек-паук: Нет пути домой" в Северной Америке в первые выходные после премьеры превысили $250 млн, благодаря чему фильм занял третье место в истории по этому показателю, по оценкам киностудии Sony.

Фильм заработал в североамериканском прокате $253 млн, вдвое превысив прогнозы. В списке самых кассовых премьер в истории картина уступила лишь двум другим супергеройским фильмам по вселенной Marvel: "Мстители: Финал" и "Мстители: Война бесконечности".

В других странах картина собрала еще $334,2 млн, таким образом, общие мировые сборы нового "Человека-паука" составили $587,2 млн при бюджете в $200 млн. При этом фильм еще не вышел в прокат в Японии и Таиланде и пока даже не имеет даты премьеры в Китае, крупнейшем кинорынке мира по итогам прошлого года.

В России премьера нового "Человека-паука" состоялась 15 декабря.

Тем временем премьера фильма Гильермо дель Торо "Аллея кошмаров" обернулась провалом в американском прокате, собрав всего $3 млн за минувшие выходные, несмотря на участие в картине таких звезд, как Кейт Бланшетт, Брэдли Купер, Уиллем Дефо и Руни Мара.