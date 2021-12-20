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13:06 20.12.2021

В Украине продолжится похолодание, на дорогах гололедица

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В Украине продолжится похолодание, на дорогах гололедица

В ближайшие двое суток в Украине ожидается холодная погода: будет господствовать арктический воздух, перемещающийся с северо-востока Европы, сообщает Укргидрометцентр.

Во вторник, 20 декабря, временами небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 7-12°, днем 5-10° мороза, в южной части страны и на Закарпатье ночью 3-8°, днем 0-5° мороза; в Карпатах ночью 11-16°, днем 7-12° мороза.

В Киеве во вторник временами небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура в течение суток 7-9° мороза.

По данным Центральной геофизической обсерватории, с начала метеорологических наблюдений в Киеве 21 декабря самая высокая температура была зафиксирована в 2015 году на отметке +10,5°С, а самая низкая – в 1927 году на отметке -20,8°С.

В среду, 22 декабря, температура в восточных, северо-восточных областях и в Карпатах ночью 14-19° мороза, днем 8-13° мороза; в южной и западной части страны ночью 7-12°, днем 1-6° мороза, на остальной территории ночью 10-15°, днем 4-9° мороза.

Без существенных осадков, лишь в Крыму небольшой снег. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. На дорогах местами гололедица.

В Киеве в среду без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 11-13°, днем 6-8° мороза.

Теги: #погода #прогноз
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