Удерживаемая российскими наемниками сотрудница Горловского художественного музея после пыток находится в критическом состоянии - омбудсмен

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к координатору ОБСЕ в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Шарлотте Реландер за содействием в освобождении искусствоведа, научной сотрудницы Горловского художественного музея Елены Пех, которая с 2018 года удерживается российскими наемниками на неподконтрольной правительству Украины территории Донецкой области в Снежнянской исправительной колонии №127.

По словам омбудсмена, Пех находится в критическом состоянии после перенесенных пыток. Денисова также обратилась к руководству Международного Комитета Красного Креста (МККК) в Украине с просьбой срочно посетить удерживаемую, содействовать ее немедленной госпитализации и оказанию квалифицированной медицинской помощи.

"Три месяца ее держали на гауптвахте одной из воинских частей г.Донецка, где пытали электротоком, душили пакетом, вкручивали в колени шурупы, имитировали расстрел и требовали признания в госизмене… После бесчеловечных пыток у Елены Пех стремительно развился артроз коленных и тазобедренных суставов с нарушением их функций 2-3 степени, варикозное расширение вен ног, хронический тромбофлебит, который может привести к трофической язве и гангрене. Она не может передвигаться без палочки и страдает тяжелой формой эпилепсии. Кроме того, женщина имеет резистентную форму гипертонической болезни, тяжелую стенокардию и нарушение зрения. Елене требуется срочная госпитализация в отделение травматологии для оперативного вмешательства и определения дальнейшего лечения у невропатолога и сосудистого хирурга", - написала Денисова в Facebook в понедельник.

По ее словам, Пех до ареста преподавала в школе немецкий, русский язык и литературу, работала в Горловском художественном музее на должности старшего научного сотрудника, проводила экскурсии, писала научные статьи, участвовала в конференциях. В августе 2014 года выехала в Одессу, где занималась переводами. Впоследствии была вынуждена вернуться в неподконтрольный правительству г.Дебальцево, где ухаживала за больной мамой.

В августе 2018 года ее задержали в Горловке, а 27 марта 2020 года приговорили к 13 годам тюрьмы по обвинению в государственной измене.

"Все вышеназванные действия в отношении Елены являются нарушениями не только украинского законодательства, но и норм международного права, в том числе Женевских Конвенций 1949 года о правилах ведения войны, Дополнительных протоколов к Женевским Конвенциям от 1977 года и Европейской Конвенции по защите прав и основополагающих свобод человека 1950 года. Обращаюсь к руководству МККК в Украине срочно посетить Елену Пех, содействовать ее немедленной госпитализации и оказанию квалифицированной медицинской помощи. Прошу координатора ОБСЕ в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Шарлотту Реландер лично вмешаться, содействовать оказанию соответствующей помощи и поднять вопрос об ее освобождении по состоянию здоровья", - написала Денисова.