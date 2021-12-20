Рудык обвинила ОП в попытках "уничтожить реальную оппозицию"

Лидер политической партии "Голос", народный депутат от одноименной фракции Кира Рудык заявила о давлении на политсилу со стороны Офиса президента, которое якобы осуществляется для создания в Украине "ручной и молчаливой оппозиции".

"Тактика Банковой достаточно проста. Им нужна ручная, проукраинская "оболочка", которая будет поддерживать инициативы Офиса президента в парламенте и пойдет на следующие выборы, снижая рейтинги настоящей оппозиции… Банковой нужна ручная и молчаливая оппозиция, которая говорит по "темникам Подоляка", голосует с разрешения Ермака, громко аплодирует любым мечтам Зеленского, которые он читает с бумажки. И не говорит правду о некомпетентности "величайшего лидера современности", - написала Рудык в фейсбуке в понедельник.

Она отметила, что все события, происходящие с партией и фракцией "Голос" с начала 2021 года, якобы являются частью плана ОП, поскольку "Банковой всегда не нравилась принципиальная позиция "Голоса", в частности, критика некомпетентной экономической и энергетической политики".

"Их очень разозлило требование расследовать "дело вагнеровцев", защита "Голосом" СМИ от давления власти, фундаментальная критика провала вакцинации и собственная позиция по поводу курса подготовки к новым волнам коронавируса", - отметила нардеп.

При этом она добавила, что "Голос" будет продолжать публично высказывать свою публичную позицию и критиковать власть, даже несмотря на то, что власть якобы способствовала незаконной смене главы парламентской фракции партии нардепами из объединения "Справедливость" 17 декабря.

"У нас есть поддержка общества, нас слышат западные партнеры, у нас есть много друзей на международных площадках. И мы являемся оппозицией, которая видит, что Зеленский уничтожает страну и очень хочет превратить нас в авторитарную Россию раннего путинизма. Правда о "Справедливости" и их работе с Банковой уже ставит крест на политическом будущем этих людей. Мы же не изменим своим принципам, ценностям и идеалам, не подведем бизнес и средний класс наших избирателей. И продолжим говорить правду, громко, на всех международных площадках и Украине", - резюмировала Рудык.

Как сообщалось, первый вице-спикер парламента Александр Корниенко на заседании 17 декабря объявил о том, что народный депутат Александра Устинова возглавила фракцию "Голос" в Верховной Раде, а ее заместителем избрана Юлия Клименко.

До этого фракцию возглавлял Ярослав Железняк, а его заместителем был Роман Костенко. Сам Железняк позднее заявил, что намерен обжаловать в суде избрание народного депутата Александры Устиновой руководителем фракции "Голос".