Двое военнослужащих ВСУ подорвались на неизвестном взрывном устройстве на Донбассе – штаб ООС

Двое военнослужащих Вооруженных сил Украины из состава операции Объединенных сил в понедельник подорвались на неизвестном взрывном устройстве на Донбассе.

Как сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в фейсбуке, один из пострадавших украинских защитников госпитализирован в тяжелом состоянии, второй – в состоянии средней тяжести.

"В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве двое военнослужащих Объединенных сил получили травмирование. Воинам оказали домедицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья одного военнослужащего – тяжелое, второго – средней тяжести", - говорится в сообщении.