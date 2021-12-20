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12:09 20.12.2021

Двое военнослужащих ВСУ подорвались на неизвестном взрывном устройстве на Донбассе – штаб ООС

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Двое военнослужащих ВСУ подорвались на неизвестном взрывном устройстве на Донбассе – штаб ООС

Двое военнослужащих Вооруженных сил Украины из состава операции Объединенных сил в понедельник подорвались на неизвестном взрывном устройстве на Донбассе.

Как сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в фейсбуке, один из пострадавших украинских защитников госпитализирован в тяжелом состоянии, второй – в состоянии средней тяжести.

"В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве двое военнослужащих Объединенных сил получили травмирование. Воинам оказали домедицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья одного военнослужащего – тяжелое, второго – средней тяжести", - говорится в сообщении.

Теги: #подрыв #оос #ранение
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