Получатели 1 тыс. грн за вакцинацию смогут с середины января использовать эти средства для покупки лекарств - ОП

Офис президента Украины готовит изменения в программу "еПоддержка" для расширения ее на покупку лекарств для участников программы старше 60 лет, сообщил замглавы ОП Ростислав Шурма.

"Вносятся изменения в программу, и с середины января участники старше 60 лет смогут использовать их на покупку лекарств", – сказал он в ходе брифинга в понедельник.

По его словам, еще 10 банков изъявили желание присоединиться к программе. В настоящее время с "еПоддержкой" работают Альфа Банк, А-Банк, monobank, ПриватБанк, Укргазбанк и Ощадбанк.

Согласно программе "еПоддержка", каждый украинец, получивший две вакцины от COVID-19, сможет получить 1 тыс. грн на спорт, путешествия и посещение культурных учреждений, а также на покупку книг.