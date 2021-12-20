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12:29 20.12.2021

Получатели 1 тыс. грн за вакцинацию смогут с середины января использовать эти средства для покупки лекарств - ОП

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Получатели 1 тыс. грн за вакцинацию смогут с середины января использовать эти средства для покупки лекарств - ОП

Офис президента Украины готовит изменения в программу "еПоддержка" для расширения ее на покупку лекарств для участников программы старше 60 лет, сообщил замглавы ОП Ростислав Шурма.

"Вносятся изменения в программу, и с середины января участники старше 60 лет смогут использовать их на покупку лекарств", – сказал он в ходе брифинга в понедельник.

По его словам, еще 10 банков изъявили желание присоединиться к программе. В настоящее время с "еПоддержкой" работают Альфа Банк, А-Банк, monobank, ПриватБанк, Укргазбанк и Ощадбанк.

Согласно программе "еПоддержка", каждый украинец, получивший две вакцины от COVID-19, сможет получить 1 тыс. грн на спорт, путешествия и посещение культурных учреждений, а также на покупку книг.

Теги: #лекарства #тысяча_гривень
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