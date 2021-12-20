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12:04 20.12.2021

Израиль из-за коронавируса запретит поездки в США, Канаду и ряд других стран

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Израиль из-за коронавируса запретит поездки в США, Канаду и ряд других стран

Власти Израиля по рекомендации министерства здравоохранения в понедельник одобрили внесение США, Канады и ряда других стран в список государств, куда запрещены поездки для израильских граждан, сообщает издание The Jerusalem Post.

Для вступления этих мер в силу также требуется одобрение комиссий парламента Израиля Кнессета - законодательной и по здравоохранению. Однако ожидается, что запрет вступит в силу в полночь со вторника по среду.

Кроме США и Канады, "красный список" стран пополнили Италия, Бельгия, Германия, Венгрия, Марокко, Португалия, Швейцария и Турция. Поездки израильтян во все эти страны разрешены в порядке исключения, и по прибытии из этих стран израильтяне должны соблюдать карантин в течение по крайней мере семи дней вне зависимости от наличия сертификата о вакцинации от коронавируса.

The Jerusalem Post напоминает, что границы Израиля для иностранцев закрыты с конца ноября из-за штамма "омикрон" коронавируса.

В стране за последние дни отмечается рост заболеваемости коронавирусом: 1 тыс. 4 случая были зафиксированы за сутки накануне - более чем в два раза больше, чем неделю назад.

Накануне премьер-министр Израиля Нафтали Беннет объявил, что в стране началась пятая волна коронавируса.

Согласно данным статистического сайта Worldometers, с начала пандемии в Израиле было диагностировано свыше 1,35 млн заражений, около 8,2 тыс. пациентов с COVID-19 скончались, а более 1,34 млн человек выздоровели.

Теги: #поездки #коронавирус #израиль
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