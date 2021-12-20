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11:31 20.12.2021

После принятия закона о множественном гражданстве Кабмин будет договариваться с каждой страной в отдельности – Арахамия

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После принятия закона о множественном гражданстве Кабмин будет договариваться с каждой страной в отдельности – Арахамия

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявляет, что после принятия Верховной Радой президентского законопроекта о множественном гражданстве Кабинет министров будет договариваться с каждой страной в отдельности.

"Важно, что законопроект дает право Кабмину составлять список стран, граждане которых могут иметь множественное гражданство. То есть мы принимаем общий рамочный закон, а далее Кабмин договаривается на двусторонней встрече с правительством того или иного государства", - сказал Арахамия в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Он уточнил, что Кабмин будет договариваться с каждой страной отдельно, после чего будут подписываться двусторонние соглашения.

"И так, постепенно, мы заключим соглашения с теми государствами, в которых есть большие украинские диаспоры – Португалия, Аргентина, Канада, Австралия, США, Италия. При подписании двусторонних соглашений обязательно будут учитываться особенности законодательств этих стран", - отметил Арахамия.

Теги: #гражданство #закон #арахамия
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