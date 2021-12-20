Во Львовской области произошло ДТП с автобусом, госпитализированы четыре человека

Четыре человека, из них двое детей, пострадали в дорожно-транспортном происшествии с участием автобуса, на автодороге Киев-Чоп в с.Дубина Стрыйского района Львовской области.

Как сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области, авария произошла днем 19 декабря. По предварительным данным, водитель автобуса БАЗ совершил столкновение с легковым автомобилем ЗАЗ, в результате которого получили травмы двое детей 8 и 12 лет, а также две женщины 35 лет и 71 года.

Открыто уголовное производство по ч.1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения).