События

10:29 20.12.2021

В Ивано-Франковской области временно перекроют ряд дорог из-за конференции "Дипломатия 30"

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В Ивано-Франковской области временно перекроют ряд дорог из-за конференции "Дипломатия 30"

Ряд дорог будут перекрыты в Ивано-Франковской области 20-22 декабря в связи с проведением ежегодной конференции послов Украины под лозунгом "Дипломатия 30. Стратегия сильного государства", сообщается на сайте областной полиции.

"В мероприятиях запланировано участие большого количества гостей. Учитывая это, полиция Прикарпатья призывает жителей и гостей региона с пониманием отнестись к возможным ограничениям или неудобствам. В частности, речь идет о временном ограничении или запрете движения транспортных средств и пешеходов на отдельных участках улиц и дорог", - говорится в сообщении.

Теги: #дороги #перекрытие #ивано_франковская
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