Заседание суда по делу подозреваемого в пытках в тюрьме "Изоляция" Бражникова назначено на 23 декабря – Асеев

Очередное заседание суда по делу Евгения Бражникова, бывшего заключенного тюрьмы "Изоляция" в Донецке, подозреваемого в Украине в жестоком обращении с людьми, состоится 23 декабря, сообщил в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина" бывший узник тюрьмы Станислав Асеев.

Бражников ранее был передан Украине в рамках обмена, однако позднее ему было выдвинуто подозрение в жестоком обращении с гражданскими и военными, а также участии в незаконных формированиях.

"Следующее судебное заседание состоится 23 декабря. Суд над ним еще даже не начинался. Дело в том, что, будучи еще в Украине, ни он сам, ни его адвокат не являлись на суд. Адвокат постоянно сообщал, что болеет либо же у него другое параллельное заседание", - рассказал Асеев.

По его словам, в последний раз судья сделал отвод адвокату и обратился в коллегию адвокатов, чтобы ему сделали выговор.

"На следующем заседании должен быть другой представитель защиты. Я надеюсь, что удастся провести предварительное заседание, после чего может быть инициирована процедура подачи Бражникова в розыск", - сообщил Асеев.

Ранее, по словам журналиста, Служба безопасности Украины провела следствие и выдвинула подозрение.

"Однако суд посчитал, что угрозы его (Бражникова – ИФ) давления на свидетелей и потерпевших нет, как нет и угрозы бегства, поэтому не принял в отношении него никаких мер пресечения. Бражникова отпустили, отдали загранпаспорт…Он тут же сбежал за границу", - сказал также он.

В настоящее время Бражников находится во Франции, где попросил политического убежища.

По словам Асеева, в ходе своих поездок в эту страну он поднимал этот вопрос. "Я надеюсь, что наш МИД также поможет решить этот вопрос: чтобы Бражникову не дали политического убежища во Франции, объявили в розыск по линии Интерпол и привезли в Украину под конвоем", - сказал он.

Отвечая на вопрос о судьбе задержанного ранее экс-коменданта "Изоляции" Дениса Куликовского (позывной "Палыч" - ИФ), Асеев сказал, что сейчас с ним активно работает СБУ. "Он под арестом и дает показания. Я знаю, что его допрашивают по несколько часов в день. Он располагает таким количеством информации, что его месяцами можно допрашивать, но где конкретно его удерживают, я не знаю", - добавил Асеев.