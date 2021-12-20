В Украине за сутки выявили 2 536 новых случая заболевания Сovid-19, выздоровело 6 690 человек, 157 умерло

В Украине по состоянию на утро понедельника зафиксировано 2 536 новых случая заболевания COVID-19, выздоровело 6 690 человек, 157 умерло, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"За сутки 19 декабря в Украине зафиксировано 2 536 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 250, медработников – 26); 36 027 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 11 041 человек, полностью иммунизированы – 24 986 человек, дополнительную дозу получили 0 человек. Также за минувшие сутки госпитализирован – 1 241 человек; летальных исходов – 157; выздоровело – 6 690 человек.", - сказано в сообщении в телеграмм-канале.

Днем ранее, 19 декабря выявили за сутки 3 602 новых случая заболевания СOVID-19, 18 декабря за сутки выявили 7 503 новых случая заболевания СOVID-19, 17 декабря выявили 8 899 новых случаев заболевания СOVID-19, 16 декабря выявили 9 590 новых случаев заболевания СOVID-19, 15 декабря за сутки выявили 8 109 новых случаев заболевания СOVID-19, 14 декабря за сутки выявили 7 283 новых случая заболевания СOVID-19, 13 декабря за сутки выявили 4 073 новых случая заболевания СOVID-19, 12 декабря сообщалось о 5 275 новых подтвержденных случаях коронавирусной болезни COVID-19, 11 декабря за сутки выявили 10 133 новых случая заболевания СOVID-19.

За все время пандемии в Украине: заболело – 3 610 687 человек; выздоровело – 3 338 555 человек; летальных случаев – 93 262.

С начала вакцинальной кампании привито 14386387 человек, из них получили первую дозу – 14386385 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 12986872 человека, получили дополнительную дозу – 92 человека. В общей сложности проведено 27 373 349 прививок.