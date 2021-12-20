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07:47 20.12.2021

Главную елку Мариуполя восстановят в ближайшее время

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Главную елку Мариуполя, упавшую вследствие сильного ветра, восстановят в ближайшее время.

"Главную елку Мариуполя восстановят в ближайшее время. Подрядная организация в ближайшее время усилит конструкцию. Вскоре снова главная елка засияет новогодними огнями", - сообщили в пресс-службе Мариупольского городского совета на странице в фейсбуке.

В горсовете отметили, что падение дерева накануне произошло из-за сильного ветра.

Также сообщается, что остальные праздничные локации продолжают работать: ярмарка, каток, резиденция Святого Николая.

Теги: #мариуполь #восстановление #украина #елка
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