Глава Минобороны ФРГ предлагает вводить санкции из-за ситуации вокруг Украины против высшего руководства РФ

Новые санкции против РФ в связи с обстановкой вокруг Украины должны быть направлены против непосредственных руководителей РФ, заявила министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт.

"Мы должны использовать весь набор инструментов, который у нас есть. В настоящий момент мы должны наметить себе целью Путина и его окружение. Ответственные за агрессию должны прочувствовать личные последствия", - сказала она в интервью изданию Bild.

Также Ламбрехт высказала обеспокоенность наращиванием военного присутствия РФ у границ с Украиной, поэтому в качестве страны для своей первой поездки в качестве главы Минобороны ФРГ она выбрала Литву - в расположение сил быстрого реагирования НАТО.

"Понятно, что агрессор - Россия. Мы должны воспользоваться всеми возможностями, чтобы остановить эскалацию ситуации. Сюда относится и введение жестких санкций", - подчеркнула министр.

Также ей задали вопрос о готовности отправить войска бундесвера в Украину.

"Мы должны полностью использовать все возможности дипломатии и экономических санкций. И все дальнейшие шаги должны быть согласованы в альянсе (НАТО - ИФ)", - ответила Ламбрехт.