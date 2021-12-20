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07:17 20.12.2021

Глава Минобороны ФРГ предлагает вводить санкции из-за ситуации вокруг Украины против высшего руководства РФ

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Глава Минобороны ФРГ предлагает вводить санкции из-за ситуации вокруг Украины против высшего руководства РФ

Новые санкции против РФ в связи с обстановкой вокруг Украины должны быть направлены против непосредственных руководителей РФ, заявила министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт.

"Мы должны использовать весь набор инструментов, который у нас есть. В настоящий момент мы должны наметить себе целью Путина и его окружение. Ответственные за агрессию должны прочувствовать личные последствия", - сказала она в интервью изданию Bild.

Также Ламбрехт высказала обеспокоенность наращиванием военного присутствия РФ у границ с Украиной, поэтому в качестве страны для своей первой поездки в качестве главы Минобороны ФРГ она выбрала Литву - в расположение сил быстрого реагирования НАТО.

"Понятно, что агрессор - Россия. Мы должны воспользоваться всеми возможностями, чтобы остановить эскалацию ситуации. Сюда относится и введение жестких санкций", - подчеркнула министр.

Также ей задали вопрос о готовности отправить войска бундесвера в Украину.

"Мы должны полностью использовать все возможности дипломатии и экономических санкций. И все дальнейшие шаги должны быть согласованы в альянсе (НАТО - ИФ)", - ответила Ламбрехт.

Теги: #минобороны #россия #санкции #фрг
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