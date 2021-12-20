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07:14 20.12.2021

Медицинские эксперты США настаивают на введении бустерных доз вакцин от COVID-19 в связи с распространением "омикрона"

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Медицинские эксперты США настаивают на введении бустерных доз вакцин от COVID-19 в связи с распространением "омикрона"

Представители министерства здравоохранения США призвали американцев ввести бустерные дозы вакцин от коронавируса в связи с ростом числа заболеваний и опасениями, что вариант "омикрон" может стать доминирующим штаммом в Соединенных Штатах.

Директор Национальных институтов здравоохранения Фрэнсис Коллинз сказал в эфире телеканала CBS, что в ближайшие две недели число случаев заражения штаммом "омикрон" резко возрастет.

"Важное сообщение на сегодняшний день заключается в том, что если вы вакцинированы и сделали бустерный укол, то вы очень хорошо защищены от "омикрона", вызывающего тяжелые заболевания", - сказал эксперт.

Он подчеркнул: "Любой, кто слушает это, и кто входит в число тех 60% американцев, которые имеют право на бустер, но еще не получили его: на этой неделе следует это сделать. Не ждите".

"Правительство уже сейчас готово по мере необходимости посылать аварийно-спасательные группы в места, которые действительно сильно пострадали, и президенту будет что сказать об этом в своей речи во вторник", - сказал Коллинз.

Как сообщалось, президент Джозеф Байден планирует выступить во вторник по вопросам распространения и борьбы с инфекцией.

Ведущий инфекционист и главный медицинский советник Белого дома доктор Энтони Фаучи заявил, что штамм "омикрон" распространяется быстро, это делает вакцинацию против COVID-19 и бустерные прививки более актуальными, чем когда-либо. "Это просто, знаете ли, бушует по всему миру", - сказал Фаучи NBC.

Он же, выступая в эфире CNN, отметил: "В некоторых регионах Соединенных Штатов 50% генетически секвенированных тестов на COVID-19 выявили вариант "омикрон". Это означает, что он вступает во владение ", - сказал Фаучи телеканалу CNN.

Губернатор Колорадо Джаред Полис сообщил NBC, что рассматривает возможность изменить в штате определение о полной вакцинации от вируса. Полностью вакцинированными будут считаться только те, кто ввел три дозы вакцины.

В настоящее время, по данным американских Центров по контролю и профилактике заболеваний, 27% жителей США еще не получили ни одной дозы вакцины. В то же время, больницы в некоторых районах страны уже переполняются пациентами с COVID-19, и ситуация, скорее всего, ухудшится, заявляют представители здравоохранения.

К настоящему времени "омикрон" уже зафиксирован в 43 из 50 американских штатов, а также примерно в 90 странах мира.

Теги: #сша #прививки #вирус #требование
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