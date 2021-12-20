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07:12 20.12.2021

За сутки российские наемники дважды нарушили режим тишины, ранен украинский военнослужащий

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За сутки российские наемники дважды нарушили режим тишины, ранен украинский военнослужащий

За минувшие сутки российские наемники дважды открывали огонь по украинским позициям, украинские военнослужащие не пострадали. С начала текущих суток режим тишины не нарушался, сообщили в пресс-центре штаба ООС.

"За прошедшие сутки, 19 декабря, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - говорится в утренней сводке на странице штаба в Фейсбук в понедельник.

Как отмечается, недалеко от нововведения враг вел огонь из артиллерии калибра 122 мм. В направлении Светлодарска наемники совершили обстрел из крупнокалиберных пулеметов.

"По состоянию на 7 часов утра, 20 декабря, нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано", - добавили в штабе.

Теги: #оос #сводка #украина
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