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06:57 20.12.2021

В понедельник прокурор в суде по МН17 начнет оглашать обвинительное заключение с последующим требованием конкретного приговора четырем обвиняемым

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В понедельник, 20 декабря, в Нидерландах обвинение в судебном процессе о сбитом 17 июля в небе над Донбассом рейсе МН17 Малазийских авиалиний, начнет обвинительное заключение с последующим требованием конкретного приговора четырем обвиняемым.

Оглашение обвинительного заключения продлится три дня и завершится в среду, 22 декабря, оглашением ожидаемого приговора. Ожидается, что в заключительных аргументах по делу MH17 прокуроры перечислят факты уголовного дела и объяснят доказательства против четырех подсудимых. Они также укажут, к какому выводу, по их мнению, это приводит, - разъяснили ранее в офисе Генерального прокурора Нидерландов.

Первый день начинается с ознакомления, после чего будет обсуждаться следствие, обвинение и ход судебного процесса. "Во второй половине дня понедельника прокуроры объяснят первую часть главы "Доказательства". Это включает использование телефонных номеров подозреваемыми, подтверждение прослушиваемых разговоров, контекст и поставку Бука", - сообщили в прокуратуре.

Вторая часть "Доказательств" запланирована на вторник, 21 декабря. "В ней обсуждается сбитие MH17, судебно-медицинское расследование, реакция после сбития, передвижение и происхождение Бука, заявления и позиции подсудимых, а также вывод обвинения, "доказанный в суде". Впоследствии внимание будет обращено на наказуемость ответчиков, требования потерпевших и конфискацию", - детализировали в ведомстве.

В среду, 22 декабря, подробно обосновав запрошенное наказание, прокурор огласит, требование о вынесении приговора четырем обвиняемым. Как известно, в деле фигурируют четыре обвиняемых - три гражданина России и один украинец – Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко. Все четверо привлекаются к ответственности за то, что стали причиной крушения рейса MH17, в результате которого погибли 298 пассажиров, что наказуемо статьей 168 Уголовного кодекса и за убийство 298 пассажиров рейса MH17, что наказуемо статьей 289 Уголовного кодекса.

Согласно предварительному планированию, после выступления прокурора в марте 2022 года слово может взять защита одного из обвиняемых – Пулатова, чтобы представить его мнение. В мае обвинение и адвокаты родственников смогут на это отреагировать, после чего с 6 июня защита снова получит возможность ответить. На этом дальнейшее судебное разбирательство по делу будет завершено. Для оглашения принятия решения суд назвал три возможные даты, так как не известно, сколько для этого понадобиться времени: 22 сентября, 17 ноября или 15 декабря следующего года. То есть, ожидается, что суд завершит это дело к январю 2023 года.

Судебный процесс начался 9 марта 2020 года в судебном комплексе Схипхол близ Амстердама.

Самолет Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. Все находившиеся на борту 298 человек погибли. Две трети пассажиров - подданные Нидерландов. Расследование причин катастрофы ведет Международная следственная группа, в которую вошли представители правоохранительных органов Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии.

В сентябре 2016 года группа обнародовала выводы, согласно которым лайнер был сбит ракетой, запущенной из ЗРК "Бук", а год назад объявила о принадлежности "Бука" к российской 53-й зенитно-ракетной бригаде, дислоцированной в Курске.

Теги: #мн17 #бельгия #заключение
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