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05:37 20.12.2021

Черниговские правоохранители задержали местного депутата, причастного к совершению ДТП

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Черниговские правоохранители задержали местного депутата, причастного к совершению ДТП

Правоохранители задержали депутата Черниговского городского совета, причастного к совершению ДТП, сообщил сектор коммуникации областной полиции.

"18 декабря около 20:00 в полицию поступило сообщение о том, что на улице Батуринской в Бахмаче произошло ДТП: водитель легкового автомобиля столкнулся с велосипедистом. После этого водитель пытался покинуть место происшествия, однако не справился с управлением и съехал в кювет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что потерпевший от полученных телесных повреждений скончался по дороге в больницу.

Правоохранители установили личность водителя автомобиля – это 54-летний депутат горсовета. Его задержали по ст.208 Уголовного процессуального кодекса.

По этому факту полиция открыла производство по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины (нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшие смерть потерпевшего).

В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП.

Досудебное расследование продолжается.

 

Теги: #чернигов #дтп #украина #депутат
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