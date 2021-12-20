Черниговские правоохранители задержали местного депутата, причастного к совершению ДТП

Правоохранители задержали депутата Черниговского городского совета, причастного к совершению ДТП, сообщил сектор коммуникации областной полиции.

"18 декабря около 20:00 в полицию поступило сообщение о том, что на улице Батуринской в Бахмаче произошло ДТП: водитель легкового автомобиля столкнулся с велосипедистом. После этого водитель пытался покинуть место происшествия, однако не справился с управлением и съехал в кювет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что потерпевший от полученных телесных повреждений скончался по дороге в больницу.

Правоохранители установили личность водителя автомобиля – это 54-летний депутат горсовета. Его задержали по ст.208 Уголовного процессуального кодекса.

По этому факту полиция открыла производство по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины (нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшие смерть потерпевшего).

В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП.

Досудебное расследование продолжается.