События

04:45 20.12.2021

Представительница Армении победила на детском "Евровидение-2021"

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Представительница Армении Малена победила на детском песенном конкурсе "Евровидение-2021", передает издание Суспильне.

По информации издания, победительницей песенного конкурса Детское Евровидение-2021 стала представительница Армении Малена с песней Qami Qami. Она получила 224 балла - 109 от жюри и 115 от телезрителей.

Второе и третье места заняли Польша (218 баллов) и Франция (187 баллов).

От Украины в конкурсе участвовала 14-летняя исполнительница Елена Усенко с песней "Важиль", заняв 6-е место. Жюри присудило ей 62 балла, а зрители – 63, в общей сложности – 125 баллов.

Финал Детского песенного конкурса "Евровидение-2021" состоялся вечером 19 декабря в Париже (Франция) в концерт-холле La Seine Musicale.

В Украине финал транслировал общественный телеканал Ua: Культура.

Теги: #украина #армения #детское_евровидение
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