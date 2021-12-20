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03:41 20.12.2021

Минск намерен передать Европарламенту пять томов дела о действиях польских силовиков во время миграционного кризиса

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Минск планирует передать международным и европейским структурам, в том числе Европарламенту, пять томов уголовного дела о действиях польских силовиков на границе во время миграционного кризиса.

"Генеральная прокуратура Республики Беларусь направила в Совет министров, а также в Палату представителей нашей страны копии материалов уголовного дела в пяти томах на русском и английском языках с просьбой организовать их передачу международным и европейским структурам, включая Европарламент, для дачи правовой оценки", - заявил официальный представитель генеральной прокуратуры Беларуси Дмитрий Брылев в эфире телеканала ОНТ в воскресенье.

Ситуация на границе Беларуси и Польши осложнилась 8 ноября, когда к границе с белорусской стороны подошли несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока, желающих попасть в Евросоюз. 16 ноября мигранты предприняли попытку прорваться через границу с Польшей, чтобы оттеснить их польские силовики применили спецсредства.

После этого Следственный комитет Беларуси возбудил уголовное дело по ст.128 УК (Преступление против безопасности человечества. Массовые акты жестокости, совершаемые в связи с расовой и этнической принадлежностью).

В Европе называют незаконную миграцию с территории Беларуси "гибридной агрессией" "белорусского режима".  

Теги: #европарламент #дело #польша #беларусь
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