В Сумской области правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП, в котором погиб водитель

Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП в Сумской области, в котором погиб водитель легкового автомобиля.

Как сообщает отдел коммуникации областной полиции, в результате ДТП, которое произошло в воскресенье вблизи с.Ополонское Сумской области, водитель ВАЗ-2109 погиб на месте происшествия.

По информации полицейских, между автомобилем ВАЗ 2109 и Рено произошло столкновение. Также еще двое пассажиров травмированы.

В настоящее время в полиции решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 286 "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами" Уголовного кодекса Украины.