Боррель призвал готовиться к худшему, но надеяться на лучшее в отношении возможного обострения российско-украинского конфликта

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель считает, что в отношении возможного обострения российско-украинского конфликта на Донбассе "стоит надеяться на лучшее и готовиться к худшему".

"Могут разворачиваться разные сценарии. Как я сказал в Европейском парламенте в Страсбурге, мы должны надеяться на лучшее и готовиться к худшему", - написал Боррель в своем блоге.

По его словам, конечные намерения России по отношению к Украине не ясны, за исключением того, что РФ стремится ослабить ее.

Боррель отметил, что Европе нужно быть готовой к решительным действиям.

"Мы знаем, что одних слов и заявлений недостаточно, чтобы изменить расчет российского руководства. Поэтому так важно, чтобы лидеры ЕС решили продлить существующие экономические санкции и предупредили, что какие-либо действия России против Украины будут иметь тяжелые последствия", - считает глава евродипломатии.