События

00:52 20.12.2021

Данилов: Оружия в "час Х" должно быть и будет достаточно

1 мин читать
Данилов: Оружия в "час Х" должно быть и будет достаточно

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что в Украине должно быть и будет достаточно оружия в случае обострения российско-украинского конфликта.

"Между тем, как свидетельствуют социологические исследования, почти половина жителей Украины в случае угрозы вторжения готовы бороться с врагами с оружием в руках. А значит, этого оружия должно быть и будет достаточно!", - написал Данилов на своей странице в фейсбуке.

По его словам, он вместе с министром обороны Алексеем Резниковым посетили компанию, которая производит необходимое стране оружие. "И хочу сказать, что ничто так не радует глаз и не успокаивает, как новые винтовки UAR-15, снайперские винтовки UAR-10, UAR-10M или UBR-008 отечественного производства. И, кстати, винтовка UAR-10 официально принята на вооружение вооруженных сил Украины", - отметил секретарь СНБО.

По словам Данилова, чтобы в "час Х" хватило оружия, стимулирование частной предпринимательской инициативы является одним из важных приоритетов реформы украинского оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

Теги: #снбо #оружие #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

00:24 20.12.2021
В Украину не пустили на съемки кино российскую актрису

В Украину не пустили на съемки кино российскую актрису

22:29 19.12.2021
В 2022 году Рада может принять законопроект о введении дистанционного голосования парламентариев

В 2022 году Рада может принять законопроект о введении дистанционного голосования парламентариев

21:41 19.12.2021
Календарная реформа с унификацией дня празднования Рождества Христова не ко времени

Календарная реформа с унификацией дня празднования Рождества Христова не ко времени

20:47 19.12.2021
Резников: Опыт ВС Украины - это лучший опыт противостояния РФ

Резников: Опыт ВС Украины - это лучший опыт противостояния РФ

19:49 19.12.2021
Британский глава Минобороны заявил, что Великобритания маловероятно отправит войска для помощи Украине

Британский глава Минобороны заявил, что Великобритания маловероятно отправит войска для помощи Украине

19:24 19.12.2021
Завершение российско-украинского конфликта возможно именно политико-дипломатическим путем, считает Резников

Завершение российско-украинского конфликта возможно именно политико-дипломатическим путем, считает Резников

19:09 19.12.2021
Литва готова передать Украине летальное оружие

Литва готова передать Украине летальное оружие

18:44 19.12.2021
Делегация Конгресса США посетила Украину для обсуждения военного наращивания российских войск вокруг страны

Делегация Конгресса США посетила Украину для обсуждения военного наращивания российских войск вокруг страны

18:53 18.12.2021
Украина начнет строительство многоцелевых судов при поддержке Дании

Украина начнет строительство многоцелевых судов при поддержке Дании

10:35 18.12.2021
В Украине выявлен первый случай заражения штаммом "Омикрон"

В Украине выявлен первый случай заражения штаммом "Омикрон"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В 2022 году Рада может принять законопроект о введении дистанционного голосования парламентариев

Резников: Опыт ВС Украины - это лучший опыт противостояния РФ

Делегация Конгресса США посетила Украину для обсуждения военного наращивания российских войск вокруг страны

На Донбассе с полуночи было тихо – штаб ООС

Глава Минобороны ФРГ предлагает вводить санкции из-за ситуации вокруг Украины против высшего руководства РФ

ПОСЛЕДНЕЕ

Боррель призвал готовиться к худшему, но надеяться на лучшее в отношении возможного обострения российско-украинского конфликта

Саакашвили считает, что суд в Германии освободит задержанного в Берлине по требованию Тбилиси грузинского генерала

Порядка 215 млн доз вакцины Pfizer-Biontech будет доставлено в страны ЕС в первом квартале 2022 года

В Брюсселе прошла очередная акция против ограничений в связи с COVID-19: полицейских закидали петардами, булыжниками, они ответили слезоточивым газом

На Донбассе с полуночи было тихо – штаб ООС

Сенат США до 14 января проголосует по инициативе о санкциях против "Северного потока - 2"

Жителям Пекина посоветовали не покидать его в праздники для предотвращения COVID-19

Спецпредставитель премьера Британии по Brexit покинул свой пост

Корабли ВМС Китая выходят на учения в Тихий океан

"Омикрон" выявлен в Иране

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА