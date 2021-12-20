Данилов: Оружия в "час Х" должно быть и будет достаточно

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что в Украине должно быть и будет достаточно оружия в случае обострения российско-украинского конфликта.

"Между тем, как свидетельствуют социологические исследования, почти половина жителей Украины в случае угрозы вторжения готовы бороться с врагами с оружием в руках. А значит, этого оружия должно быть и будет достаточно!", - написал Данилов на своей странице в фейсбуке.

По его словам, он вместе с министром обороны Алексеем Резниковым посетили компанию, которая производит необходимое стране оружие. "И хочу сказать, что ничто так не радует глаз и не успокаивает, как новые винтовки UAR-15, снайперские винтовки UAR-10, UAR-10M или UBR-008 отечественного производства. И, кстати, винтовка UAR-10 официально принята на вооружение вооруженных сил Украины", - отметил секретарь СНБО.

По словам Данилова, чтобы в "час Х" хватило оружия, стимулирование частной предпринимательской инициативы является одним из важных приоритетов реформы украинского оборонно-промышленного комплекса (ОПК).