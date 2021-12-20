В Украину не пустили на съемки кино российскую актрису

В Украину не пустили 32-летнюю российскую актрису для участия в съемках в кино, которая ранее посещала временно оккупированный Крым, сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы.

"При оформлении и необходимых мер контроля пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" установили, что россиянка нарушала порядок въезда на временно оккупированную территорию Крыма", - говорится в сообщении.

Правоохранители выяснили, что 32-летняя россиянка направлялась в Украину, чтобы принять участие в съемках. Кроме того, она получила запрет въезда в Украину на ближайшие три года.

Отмечается, что гражданка РФ вернулась назад обратным рейсом.

По информации СМИ, речь идет об актрисе Любови Резине, которая приехала в Украину для съемки в кино.