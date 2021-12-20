События

00:24 20.12.2021

В Украину не пустили на съемки кино российскую актрису

1 мин читать
В Украину не пустили на съемки кино российскую актрису

В Украину не пустили 32-летнюю российскую актрису для участия в съемках в кино, которая ранее посещала временно оккупированный Крым, сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы.

"При оформлении и необходимых мер контроля пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" установили, что россиянка нарушала порядок въезда на временно оккупированную территорию Крыма", - говорится в сообщении.

Правоохранители выяснили, что 32-летняя россиянка направлялась в Украину, чтобы принять участие в съемках. Кроме того, она получила запрет въезда в Украину на ближайшие три года.

Отмечается, что гражданка РФ вернулась назад обратным рейсом.

По информации СМИ, речь идет об актрисе Любови Резине, которая приехала в Украину для съемки в кино.

 

Теги: #госпогранслужба #рф #украина #актриса
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

00:52 20.12.2021
Данилов: Оружия в "час Х" должно быть и будет достаточно

Данилов: Оружия в "час Х" должно быть и будет достаточно

22:29 19.12.2021
В 2022 году Рада может принять законопроект о введении дистанционного голосования парламентариев

В 2022 году Рада может принять законопроект о введении дистанционного голосования парламентариев

21:41 19.12.2021
Календарная реформа с унификацией дня празднования Рождества Христова не ко времени

Календарная реформа с унификацией дня празднования Рождества Христова не ко времени

20:47 19.12.2021
Резников: Опыт ВС Украины - это лучший опыт противостояния РФ

Резников: Опыт ВС Украины - это лучший опыт противостояния РФ

19:49 19.12.2021
Британский глава Минобороны заявил, что Великобритания маловероятно отправит войска для помощи Украине

Британский глава Минобороны заявил, что Великобритания маловероятно отправит войска для помощи Украине

19:24 19.12.2021
Завершение российско-украинского конфликта возможно именно политико-дипломатическим путем, считает Резников

Завершение российско-украинского конфликта возможно именно политико-дипломатическим путем, считает Резников

19:09 19.12.2021
Литва готова передать Украине летальное оружие

Литва готова передать Украине летальное оружие

18:44 19.12.2021
Делегация Конгресса США посетила Украину для обсуждения военного наращивания российских войск вокруг страны

Делегация Конгресса США посетила Украину для обсуждения военного наращивания российских войск вокруг страны

18:53 18.12.2021
Украина начнет строительство многоцелевых судов при поддержке Дании

Украина начнет строительство многоцелевых судов при поддержке Дании

10:35 18.12.2021
В Украине выявлен первый случай заражения штаммом "Омикрон"

В Украине выявлен первый случай заражения штаммом "Омикрон"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Данилов: Оружия в "час Х" должно быть и будет достаточно

В 2022 году Рада может принять законопроект о введении дистанционного голосования парламентариев

Резников: Опыт ВС Украины - это лучший опыт противостояния РФ

Делегация Конгресса США посетила Украину для обсуждения военного наращивания российских войск вокруг страны

На Донбассе с полуночи было тихо – штаб ООС

ПОСЛЕДНЕЕ

Саакашвили считает, что суд в Германии освободит задержанного в Берлине по требованию Тбилиси грузинского генерала

Порядка 215 млн доз вакцины Pfizer-Biontech будет доставлено в страны ЕС в первом квартале 2022 года

В Брюсселе прошла очередная акция против ограничений в связи с COVID-19: полицейских закидали петардами, булыжниками, они ответили слезоточивым газом

На Донбассе с полуночи было тихо – штаб ООС

Сенат США до 14 января проголосует по инициативе о санкциях против "Северного потока - 2"

Жителям Пекина посоветовали не покидать его в праздники для предотвращения COVID-19

Спецпредставитель премьера Британии по Brexit покинул свой пост

Корабли ВМС Китая выходят на учения в Тихий океан

"Омикрон" выявлен в Иране

В бундестаге сочли неприемлемым предложение РФ об отказе НАТО от расширения на восток

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА