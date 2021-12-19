В Брюсселе прошла очередная акция против ограничений в связи с COVID-19: полицейских закидали петардами, булыжниками, они ответили слезоточивым газом

Группа погромщиков, присоединившаяся в воскресенье в Брюсселе к манифестации против ограничительных мер правительства в связи с пандемией COVID-19, закидала полицейских, обеспечивавших порядок, петардами, булыжниками и бутылками.

Полицейские ответили слезоточивым газом. Телеканал RTBF со ссылкой на полицию сообщил о 13 первых задержаниях хулиганов.

Манифестация под названием "Марш за свободу - третий акт" собрала, по данным полиции, 3,5 тыс. участников, тогда как организаторы утверждают, что на улицы вышли 50 тыс. протестующих. Журналисты RTBF насчитали, минимум, 15 тыс. человек.

Эта третья акция была направлена против обязательной вакцинации больничного персонала и против санитарных паспортов. Манифестанты осуждают ограничения, введенные с начала пандемии. На первую манифестацию 21 ноября пришло около 35 тыс. протестующих. Вторая манифестация 5 декабря собрала около 8 тыс. участников.

"Действующими в настоящий момент мерами политики разделяют общество, создают дискриминацию и порождают паранойю. У нас есть идеи и предложения. Но политики должны сначала нас выслушать. Мы будем выходить протестовать столь долго, сколько понадобится, чтобы нас выслушали", - приводит сайт RTBF слова официального представителя организовавшего манифестацию объединения Belgium United for Freedom Саркиса Симоньяна.

Ранее в воскресенье газета "Либр Бельжик" сообщила со ссылкой на институт общественного здравоохранения Sciensano, что среднее число ежедневных заражений коронавирусной инфекцией в Бельгии в последние дни продолжает уменьшаться, приближаясь к 10 тыс. Так, с 9 по 15 декабря количество заражений сократилось на 31% по сравнению с предыдущей неделей.

При этом власти объясняют, что, хотя эти цифры и внушают удовлетворение, они всё равно пока ещё остаются слишком высокими и не позволяют послаблений в ограничительных мерах.