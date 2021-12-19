События

21:41 19.12.2021

Календарная реформа с унификацией дня празднования Рождества Христова не ко времени

1 мин читать
Календарная реформа с унификацией дня празднования Рождества Христова не ко времени

Реформа церковного календаря не актуальна, она может стать еще одним поводом разделения украинцев, считает предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний.

В воскресенье вечером в эфире телеканала 1+1", отвечая на вопрос о том, когда украинцы будут праздновать Рождество в один день, митрополит Епифаний сказал: "В целом все празднуем 25 декабря, но по разным календарям. Мы празднуем 7 января – по традиционному юлианскому календарю, другие празднуют 25 декабря - по григорианскому календарю.

Он напомнил, что если большинство украинцев будет хотеть реформы церковного календаря, то "церковь не будет против, так как сам календарь – это не догма". "Необходимо, чтобы украинцы до этого дозрели… Цифры социологии говорят о противоположном", - сказал предстоятель ПЦУ.

"Мы можем менять не даты – мы не говорим о переносе Рождества как такового, - мы говорим о календарной реформе. И тогда это касается всего календаря, и тогда уже св.Николая будем праздновать не 19 декабря, а 6 декабря", - пояснил он.

"Хотелось бы, чтобы на протяжении следующих десяти лет мы занимались просветительской работой, чтобы украинцы понимали. Сейчас это (реформа церковного календаря – ИФ) не актуально. Нас и так пытается агрессор разделить на разной почве, и мы не имеем сейчас права разделения еще и на календари", - подытожил митрополит Епифаний.

Теги: #реформа #украина #пцу
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

22:29 19.12.2021
В 2022 году Рада может принять законопроект о введении дистанционного голосования парламентариев

В 2022 году Рада может принять законопроект о введении дистанционного голосования парламентариев

20:47 19.12.2021
Резников: Опыт ВС Украины - это лучший опыт противостояния РФ

Резников: Опыт ВС Украины - это лучший опыт противостояния РФ

19:49 19.12.2021
Британский глава Минобороны заявил, что Великобритания маловероятно отправит войска для помощи Украине

Британский глава Минобороны заявил, что Великобритания маловероятно отправит войска для помощи Украине

19:24 19.12.2021
Завершение российско-украинского конфликта возможно именно политико-дипломатическим путем, считает Резников

Завершение российско-украинского конфликта возможно именно политико-дипломатическим путем, считает Резников

19:09 19.12.2021
Литва готова передать Украине летальное оружие

Литва готова передать Украине летальное оружие

18:44 19.12.2021
Делегация Конгресса США посетила Украину для обсуждения военного наращивания российских войск вокруг страны

Делегация Конгресса США посетила Украину для обсуждения военного наращивания российских войск вокруг страны

13:34 19.12.2021
Митрополит Епифаний о праздновании Рождества по юлианскому календарю: эту ошибку нужно исправить, но нужно, чтобы народ созрел сам

Митрополит Епифаний о праздновании Рождества по юлианскому календарю: эту ошибку нужно исправить, но нужно, чтобы народ созрел сам

18:53 18.12.2021
Украина начнет строительство многоцелевых судов при поддержке Дании

Украина начнет строительство многоцелевых судов при поддержке Дании

10:35 18.12.2021
В Украине выявлен первый случай заражения штаммом "Омикрон"

В Украине выявлен первый случай заражения штаммом "Омикрон"

17:29 17.12.2021
Песков: Украина потеряна для России как партнер, отношений как таковых нет

Песков: Украина потеряна для России как партнер, отношений как таковых нет

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Делегация Конгресса США посетила Украину для обсуждения военного наращивания российских войск вокруг страны

На Донбассе с полуночи было тихо – штаб ООС

Глава Минобороны ФРГ предлагает вводить санкции из-за ситуации вокруг Украины против высшего руководства РФ

Официально запущен проект "еПоддержка" в приложении "Дия" – Федоров

В Украине за сутки выявили 3 602 новых случая заболевания СOVID-19, выздоровело 6 866 человек, 176 умерло – Минздрав

ПОСЛЕДНЕЕ

Порядка 215 млн доз вакцины Pfizer-Biontech будет доставлено в страны ЕС в первом квартале 2022 года

В Брюсселе прошла очередная акция против ограничений в связи с COVID-19: полицейских закидали петардами, булыжниками, они ответили слезоточивым газом

На Донбассе с полуночи было тихо – штаб ООС

Сенат США до 14 января проголосует по инициативе о санкциях против "Северного потока - 2"

Жителям Пекина посоветовали не покидать его в праздники для предотвращения COVID-19

Спецпредставитель премьера Британии по Brexit покинул свой пост

Корабли ВМС Китая выходят на учения в Тихий океан

"Омикрон" выявлен в Иране

В бундестаге сочли неприемлемым предложение РФ об отказе НАТО от расширения на восток

В РФ произошел пожар на шахте им. Рубана на Кузбассе

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА