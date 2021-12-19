Календарная реформа с унификацией дня празднования Рождества Христова не ко времени

Реформа церковного календаря не актуальна, она может стать еще одним поводом разделения украинцев, считает предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний.

В воскресенье вечером в эфире телеканала 1+1", отвечая на вопрос о том, когда украинцы будут праздновать Рождество в один день, митрополит Епифаний сказал: "В целом все празднуем 25 декабря, но по разным календарям. Мы празднуем 7 января – по традиционному юлианскому календарю, другие празднуют 25 декабря - по григорианскому календарю.

Он напомнил, что если большинство украинцев будет хотеть реформы церковного календаря, то "церковь не будет против, так как сам календарь – это не догма". "Необходимо, чтобы украинцы до этого дозрели… Цифры социологии говорят о противоположном", - сказал предстоятель ПЦУ.

"Мы можем менять не даты – мы не говорим о переносе Рождества как такового, - мы говорим о календарной реформе. И тогда это касается всего календаря, и тогда уже св.Николая будем праздновать не 19 декабря, а 6 декабря", - пояснил он.

"Хотелось бы, чтобы на протяжении следующих десяти лет мы занимались просветительской работой, чтобы украинцы понимали. Сейчас это (реформа церковного календаря – ИФ) не актуально. Нас и так пытается агрессор разделить на разной почве, и мы не имеем сейчас права разделения еще и на календари", - подытожил митрополит Епифаний.