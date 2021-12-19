Резников: Опыт ВС Украины - это лучший опыт противостояния РФ

Министр обороны Алексей Резников убежден, что опыт Вооруженных сил Украины - это лучший опыт противостояния РФ.

"Не только Украина заинтересована быть членом альянсов безопасности, но и другие страны, я думаю, будут заинтересованы быть с нами в разных альянсах. Потому что тот опыт, который есть в украинских Вооруженных сил, наверное, сегодня это лучший опыт противостояния агрессору такой мощности", - сказал Резников в субботнем интервью для "АрмияИнформ".

По его словам, Украина может сотрудничать на двусторонних началах со странами Nordic Group, в частности Балтией, Данией, Норвегией, Швецией, Финляндией и Великобританией для усиления стран. "То есть это будет win-win situation", - отметил министр.

Также Резников заявил, что Украина имеет суверенное право присоединяться к любому альянсу согласно решению Бухарестского саммита 2008 года. "…Где было официально сказано, что Грузия и Украина имеют открытые двери для вступления в НАТО", - подчеркнул он.