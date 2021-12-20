20 декабря: Какой сегодня праздник

20 декабря в мире отмечают Международный день солидарности людей, День работника органов безопасности, в Украине – День ветеранов МВД Украины. Православная церковь чтит память Миланского епископа и проповедника Амвросия Медиоланского. Есть и другие праздники сегодня, есть приметы этого дня, которые расскажут вам о многом, а есть вещи, которые делать нельзя.

Международный день солидарности людей

Международный день солидарности людей провозглашен Генассамблеей ООН в резолюции, посвященной проведению первого Десятилетия ООН по борьбе с нищетой. Резолюция ООН ссылается на Декларацию тысячелетия, в которой говорится, что солидарность является одной из фундаментальных и универсальных ценностей человечества, которые должны лежать в основе международных отношений в 21 веке.

День ветеранов МВД

День чествования пенсионеров и ветеранов системы МВД и Нацполиции Украины появился в календаре сравнительно недавно. Он был учрежден в 2016 году тогдашним главой МВД Арсеном Аваковым.

Церковный праздник

Православная церковь чтит память Миланского епископа и проповедника Амвросия Медиоланского. Он входит в четверку великих латинских учителей церкви. Именно Амвросий обратил в христианство блаженного Августина и Анфису Римскую. Авторитет епископа был настолько велик, что он оказывал влияние на политику Феодосия Великого, последнего императора единой Римской империи.

Родился Амвросий в Италии примерно в 340 году, в знатной и богатой римской семье. Его отец был префектом в городе Тревире (ныне Трир, Германия). В начале IV века его семья приняла христианство. Двоюродной сестрой Амвросия была пострадавшая за христианскую веру святая мученица Сотерия.

В Риме в 374 году кандидатуру Амвросия предложили в качестве нового епископа. Тогда он еще не был крещен и поэтому хотел отказаться. Но после того, как его кандидатуру поддержал император Валентиниан I, согласился. В этом же году Амвросия крестили и поставили епископом.

До конца своих дней Амвросий пользовался всенародной любовью. До наших дней дошли рассказы о многочисленных чудесах, которые он совершил. Однажды он даже воскресил умершего мальчика. Умер епископ 4 апреля 397 года, в Страстную субботу.

Йоль

Несомненно, из всех древних празднеств Йоль — самый главный, самый священный и самый могущественный зимний праздник. В эти ночи все миры сходятся в Мидгарде: боги и богини нисходят на землю, тролли и эльфы беседуют с людьми, мертвые выходят из Нижних Миров.

Также Йоль — дни великого пира и праздника, в которые все члены клана собирались вместе, чтобы встретить Солнце, восставшее из мрака, и увидеть возрожденный мир. Неслучайно элементы праздника сохранились и в христианском Рождестве — это, например, вечнозеленое дерево, символизирующее жизнь, которая продолжится и после зимних холодов.

Происхождение слова Йоль скорее всего восходит к индоевропейскому корню со значением "вращаться", "крутиться", "колесо". Возможно, оно означает "время поворота", "поворот года", "время жертвоприношений" или "темное время".

По традиции Йоль длится 13 ночей, их еще называют "Ночи духов", что сохранилось и в немецком их наименовании, Weihnachten. Эти тринадцать ночей от первого заката солнца и до последнего рассвета — брешь между двумя годами, сакральный период, в течение которого нет ни привычного времени, ни привычных границ, когда вершится жребий богов, и вращается веретено богини Судьбы.

В древности у англосаксонских племен Йоль начинался за ночь до зимнего солнцестояния Эта ночь называлась "материнской" и раньше, судя по всему, была посвящена ритуалам. В настоящее время ее встречают, проводя вечер в кругу семьи.

Однако, самый важный момент праздника Йоль — это, конечно же, зимнее солнцестояние и самая длинная ночь в году, во время которой настоящими властителями в этом мире становятся духи. В эту ночь зажигали "костер Йоля" и охраняли дом от злых духов. В эту же ночь давались самые искренние клятвы и обещания. Верили также, что не следует быть одному в эту ночь — ведь тогда человек остается наедине с мертвыми и духами Иного Мира.

Заканчивается Йоль на "Двенадцатую Ночь" —6 января по христианскому летоисчислению или же 31 декабря — 1 января по древнегерманскому.

Следующий день считался "днем судьбы" — все, что сказано и сделано до захода солнца, определяло все события наступившего года (отсюда известное суеверие — "как Новый год встретишь, так его и проведешь"). Считалось, что нет более верных знамений, чем те, что были явлены во время "Двенадцатой Ночи". А самые сильные слова те, что сказаны в эту ночь.

Следует заметить, что, по мнению некоторых историков, в древние времена германский Йоль отмечался на несколько дней позже, нежели христианское Рождество. Так, в Норвегии и Швеции "Двенадцатая Ночь" (Кнутов день) приходилась на 13 января; некоторые считают, что "Двенадцатую Ночь" отмечали 14 января по современному календарю. Однако, большинство современных общин Асатру, тем не менее, предпочитают совмещать Йоль с христианским праздником Рождества и зимним солнцестоянием.

В этот день

1699 —Петр I своим указом перенес празднование Нового года в России с 1 сентября на 1 января;

1879 —Эдисон презентовал работу лампы накаливания;

1924 — Адольф Гитлер, приговорённый за государственную измену к 5 годам заключения, освобождён из Ландсбергской тюрьмы после девяти месяцев заточения;

1991 – Независимость Украины признали Кыргызстан и Туркменистан;

1999 — Португалия передала остров Макао Китаю;

2000 — Парламент Великобритании одобрил клонирование, но исключительно в медицинских целях.

Именины: Лев, Антон, Григорий, Иван, Игнатий, Михаил, Павел