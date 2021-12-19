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19:49 19.12.2021

Британский глава Минобороны заявил, что Великобритания маловероятно отправит войска для помощи Украине

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Британский глава Минобороны заявил, что Великобритания маловероятно отправит войска для помощи Украине

Британский глава Минобороны Роберт Бен Уоллес (Robert Ben Wallace) заявил, что Великобритания маловероятно отправит войска для помощи Украине, передают британские СМИ.

"Это факт, она (Украина – ИФ) не является членом НАТО, поэтому маловероятно, что кто-то собирается отправить войска в Украину, чтобы бросить вызов России...", - цитирует слова главы Минобороны британский еженедельник Spectator.

По его словам, в случае возникновения военного конфликта очевидно, что Украина будет противостоять в одиночку.

Ранее Уоллес заявлял, что Великобритания может использовать "оборонительный потенциал против (президента РФ Владимира – ИФ) Путина".

Вместе с тем, Уоллес не сообщил, присоединится ли Великобритания к Америке по вооружению Украины. "Мы еще не начали оказывать помощь. Мы постоянно изучаем все варианты", - сказал он.

Ранее президент США Джозеф Байден заявлял, что вопрос о введении американских войск в Украину никогда не стоял на повестке дня.

Теги: #великобритания #помощь #украина
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