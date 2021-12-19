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19:24 19.12.2021

Завершение российско-украинского конфликта возможно именно политико-дипломатическим путем, считает Резников

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Завершение российско-украинского конфликта возможно именно политико-дипломатическим путем, считает Резников

Завершение российско-украинского конфликта возможно именно политико-дипломатическим путем, однако в случае угроз территориальной целостности страна не будет идти ни на какие уступки, считает министр обороны Украины Алексей Резников.

"Завершение этой войны возможно именно политико-дипломатическим путем. Это очевидно. Не агрессией. Но мы четко понимаем, что не пойдем на какие-либо уступки, если это будет угрожать нашей территориальной целостности или суверенитету", - сказал Резников в субботнем интервью для "АрмияИнформ".

По его словам, возвращение оккупированных территорий и их реинтеграция возможны в условиях полной безопасности. "Если это будет ультиматум Кремля, что мы должны получить очередной федеральный округ или автономию, о которой они мечтают, это невозможно", - подчеркнул глава Минобороны.

Резников заявил, что, согласно социологическим исследованиям в Украине, 70 % украинцев согласны на возвращение оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей на условиях до 2014 года. "Завершение конфликта должно происходить в очередности восстановления контроля между Украиной и Россией на границе, проведение полного тотального разоружения на оккупированных временных территориях, демилитаризация, введение туда правоохранительных органов Украины, подготовка к местным выборам, когда будет понятно, что копенгагенские стандарты ОБСЕ позволят проводить там открытие. прозрачные местные выборы. Другого варианта быть не может", - отметил он.

Также министр призвал к необходимости соблюдения режима прекращения огня, который прописан в Минских соглашениях. "Хочу напомнить, что в июле прошлого года было договорено о режиме тишины, и он просуществовал почти 5 месяцев. Но в январе этого года россияне нарушили режим тишины и начали коварно использовать снайперский огонь, убивая украинских военных", - отметил он.

По словам Резникова, когда совершает выстрел снайпер, его не слышит и не видит мониторинговая миссия СММ ОБСЕ, однако украинским военнослужащим необходимо реагировать в ответ на такие обстрелы, применяя тяжелое вооружение, в частности, артиллерию, гранатометы или минометы, что сразу же зафиксирует СММ ОБСЕ, как нарушение со стороны украинских Вооруженных сил.

"За этот год 43 украинских военных погибли от снайперского огня, а именно от снайперского. Вторая коварная циничная тактика: россияне используют дроны, которые перелетают через линию и сбрасывают гранаты. И уже, в том числе, страдает гражданское население", - заключил Резников.

Глава Минобороны добавил, российские наемники блокируют работу представителей ОБСЕ и из-за этого их там всего 20 из 200 наблюдателей. "Они любым способом блокируют их работу, блокируют их в гостиницах, не пропускают их через блокпосты", - отметил министр.

 

Теги: #рф #резников #украина #конфликт
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