Министр национальной обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что Литва готова передать Украине летальное оружие, передает издание LRT.

"Необходимо всячески поддержать Украину, и Литва к этому готова, включая передачу Украине летального оружия", - заявил в воскресенье Анушаускас в Рукле (Литва).

Вместе с тем, он не уточняет, какое именно оружие Литва передаст Украине.

"Я не буду сейчас отвечать прямо, это вопрос многостороннего соглашения, потому что вовлечены несколько государств, не только донор и получатель вооружений, но также производитель и поставщик", - сказал Анушаускас.

Как передает издание LRT, о готовности Литвы передать Украине летальное оружие Анушаускас рассказал на совместной пресс-конференции с министром обороны Германии Кристин Ламбрехт, прибывшей в Литву с визитом для солдат своей страны.

Отмечается, что это первый визит за границу немецкого главы Минобороны после избрания нового правительства Германии в декабре 2021 года.