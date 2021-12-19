Делегация Конгресса США посетила Украину для обсуждения военного наращивания российских войск вокруг страны

Украину посетила делегация Конгресса США для обсуждения военного наращивания российских войск вокруг страны, сообщает пресс-служба посольства США в Киеве.

"Представитель Конгресса США Джейсон Кроу возглавил делегацию Конгресса, посетившую Киев, чтобы обсудить российское агрессивное военное наращивание в Украине и вокруг нее и подчеркнуть двухпартийную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и ее евроатлантической траектории", - сообщили в посольстве.