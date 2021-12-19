На Донбассе с полуночи было тихо – штаб ООС

Российские наемники на нарушали режим прекращения огня в районе проведения операции Объединенных сил в воскресенье с начала суток по состоянию на 17.00.

"С начала суток со стороны вооруженных формирований РФ нарушения режима прекращения огня не зафиксировано. Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии РФ", - сообщается на странице Операции Объединенных сил в Facebook.