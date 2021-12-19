Сенат США до 14 января проголосует по инициативе о санкциях против "Северного потока - 2"

Американские сенаторы в ночь на субботу достигли договоренности по вопросу о рассмотрении предложенного республиканцем Тедом Крузом (от штата Техас) законопроекта о санкциях в отношении газопровода «Северный поток - 2», голосование по данной инициативе должно состояться в верхней палате Конгресса не позднее 14 января следующего года.

«Сенат достиг договоренности о том, что <...> не позднее 14 января 2022 года перейдет к рассмотрению законопроекта <...> о санкциях против «Северного потока - 2», - сообщает пресс-служба демократов в Сенате. Точная дата голосования будет определена позднее. Для утверждения законопроекта потребуется 60 голосов. Таким образом, чтобы добиться принятия инициативы верхней палатой, республиканцам потребуется заручиться поддержкой по меньшей мере 10 демократов. Инициативу также должна будет утвердить Палата представителей, после чего она поступит на подпись президенту страны.

Как поясняет газета «Политико», к соглашению о порядке рассмотрения законопроекта пришли в ходе переговоров Круз и лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер (от штата Нью-Йорк). В обмен на вынесение инициативы на голосование Круз согласился перестать блокировать утверждение 32 кандидатур на различные посты в администрации, пытаясь тем самым добиться от исполнительной ветви власти введения новых ограничительных мер против «Северного потока - 2». По данным «Политико», республиканец также обещал перестать блокировать назначение ряда других претендентов на посты в случае утверждения его законопроекта.

Круз, неоднократно выступавший с резкой критикой в адрес «Северного потока - 2», с момента прихода к власти новой администрации во главе с демократом Джо Байденом начал блокировать утверждение кандидатов, выдвинутых на посты в Госдепе и Минфине. Действия сенатора вызывают недовольство исполнительной ветви власти. Задерживать голосование по тем или иным кандидатурам Крузу позволяет специально предусмотренная процедура в Сенате, с помощью которой любой член верхней палаты может отложить рассмотрение какого-либо законопроекта или голосование по какому-либо вопросу. Изначально эта процедура была задумана для того, чтобы сенатор имел возможность более внимательно ознакомиться с содержанием того или иного законопроекта, однако со временем она стала часто использоваться с целью затягивания процесса рассмотрения различных вопросов.

Благодаря договоренностям Круза и Шумера Сенат в ночь на субботу смог одобрить назначение на различные посты десятков кандидатур, в том числе и тех, голосование по которым ранее задерживал Круз. В частности, бывший мэр Чикаго (2011-2019) Рам Эммануэль был утвержден на должность посла в Японии, а сын бывшего помощника президента США по национальной безопасности Збигнева Бжезинского Марк Бжезинский - на должность главы американской дипмиссии в Польше. Кроме того, Сенат одобрил назначение претендентов на посты послов в Бахрейне, Вьетнаме, Молдавии, Словении, Франции и ряде других стран, а также кандидатов на должности представителей США при Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), ЕС, при международных организациях в Женеве. Сенаторы также проголосовали за назначение Адама Шейнмана спецпредставителем президента по ядерному нераспространению.