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17:27 19.12.2021

"Омикрон" выявлен в Иране

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Иранские службы здравоохранения зафиксировали первый случай заражения штаммом коронавируса "омикрон" в стране, сообщает агентство Associated Press (AP) со ссылкой на государственное телевидение страны.

Тем временем, в стране с населением примерно в 85 млн человек обе дозы вакцины от COVID-19 получили около 60% жителей. Также 3,5 млн человек получили бустерные дозы вакцин.

AP отмечает, что скорость вакцинации в Иране существенно выросла за последние недели. Так на момент формирования администрации новым президентом Ибрахимом Раиси в августе этого года, только 7 млн иранцев привились от коронавируса.

В Иране в основном используется созданная Китаем вакцина Sinopharm и AstraZeneca.

Иран считается наиболее пострадавшей от пандемии страной Ближнего Востока. По данным статистического сайта Worldometers, всего во Иране за время пандемии выявили свыше 6,16 млн случаев заражения коронавирусом, более 131 тыс. заболевших COVID-19 скончались. Свыше 5,99 млн человек выздоровели.

Штамм коронавируса COVID-19 "омикрон" был выявлен в ноябре на юге Африки. "Омикрон", как считают специалисты, более заразен, чем предыдущие штаммы. При этом, по предварительным данным, он, вероятно, реже приводит к осложнениям. Медики опасаются, что существующие вакцины менее эффективны против "омикрона", чем против его "предшественников".

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