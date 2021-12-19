События

17:26 19.12.2021

В бундестаге сочли неприемлемым предложение РФ об отказе НАТО от расширения на восток

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С предложением РФ в адрес НАТО не расширять альянс дальше на восток невозможно согласиться, заявил в интервью радиостанции Deutschlandfunk новый глава комитета бундестага по внешней политике Михаэль Рот.

"Еще раз: Центральная Европа, Восточная Европа - это не преддверие сферы власти президента Путина, где мы можем просто объявить: мы больше не будем тут вмешиваться!" - объяснил он.

По словам немецкого парламентария, российское руководство также должно быть заинтересовано в стабильности в странах, граничащих с РФ, в отсутствии там войны.

Кроме того, Рот заявил, что, несмотря на активное участие европейских компаний, проект газопровода "Северный поток 2" нельзя считать чисто экономическим.

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