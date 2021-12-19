События

17:23 19.12.2021

В РФ произошел пожар на шахте им. Рубана на Кузбассе

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Пожар произошел в забое по добыче угля на шахте им. Рубана, сообщили "Интерфаксу" в Единой дежурной диспетчерской службе РФ (ЕДДС).

Под землей остаются порядка 140 шахтеров, проводится эвакуация.

По предварительным данным, сообщили в ЕДДС, пострадавших нет. Горит заброшенная штольня, горняков выводят из соседних штолен, угрозы их жизням нет.

25 ноября на другой кузбасской шахте - "Листвяжная" - произошел взрыв метано-воздушной смеси. Погиб 51 человек, в том числе пять горноспасателей.

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Интерфакс-Украина
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