Политическая партия «Союз Левых Сил» (СЛС) поменяла название на «За новый социализм» (ЗНС) – решение принято в субботу в Киеве на VII съезде партии.

"За новый социализм" — это о построении в Украине нового социального государства, ориентирующегося не на социальные минимумы, а на социальный максимум. И основываться оно будет на социалистической современной идеологии. Идеологии, которая допускает частное предпринимательство, частную собственность, частную инициативу. Идеологии, которая стоит на ликвидации олигархата и его влияния. Идеологии мира и взаимопонимания и поддержки. Идеологии построения такого государства, которое будет оберегом для человека, а не его врагом”, — отметил лидер партии Максим Гольдарб.

Политическая партия "Союз Левых Сил" была образована в 2007 году. Насчитывает более 500 местных организаций.