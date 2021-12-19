События

17:19 19.12.2021

СЛС поменяла название на “За новый социализм”

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СЛС поменяла название на “За новый социализм”

Политическая партия «Союз Левых Сил» (СЛС) поменяла название на «За новый социализм» (ЗНС) – решение принято в субботу в Киеве на VII съезде партии. 

"За новый социализм" — это о построении в Украине нового социального государства, ориентирующегося не на социальные минимумы, а на социальный максимум. И основываться оно будет на социалистической современной идеологии. Идеологии, которая допускает частное предпринимательство, частную собственность, частную инициативу. Идеологии, которая стоит на ликвидации олигархата и его влияния. Идеологии мира и взаимопонимания и поддержки. Идеологии построения такого государства, которое будет оберегом для человека, а не его врагом”, — отметил лидер партии Максим Гольдарб.

Политическая партия "Союз Левых Сил" была образована в 2007 году. Насчитывает более 500 местных организаций.

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Интерфакс-Украина
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