События

17:02 19.12.2021

"Омикрон" стал доминирующим штаммом коронавируса в Ирландии

1 мин читать
"Омикрон" стал доминирующим штаммом коронавируса в Ирландии

Штамм "омикрон" сумел к данному моменту стать превалирующим типом коронавируса COVID-19 в Ирландии, сообщает в воскресенье газета The Guardian.

"Омикрону" понадобилось менее двух недель, чтобы превратиться в доминирующий штамм COVID-19 в Ирландии, продемонстрировав, насколько этот вариант заразен", - заявил главный санитарный врач Ирландии Тони Холохэн.

Так, ранее Минздрав страны подтвердил, что из 5 тыс. 124 новых случаев коронавируса 52% были вызваны штаммом "омикрон".

Между тем, по другую сторону границы - в Северной Ирландии - заместитель первого министра этого региона Великобритании Мишель О'Нил предупредила, что "омикрон" для местного сообщества будет подобен падению "тонны кирпичей". По ее словам, прогнозы показывают, что при худшем сценарии в регионе в будущем будут выявлять 30 тыс. случаев "омикрона" в день.

По данным статистического сайта Worldometers, всего в Ирландии за время пандемии выявили свыше 651,4 тыс. случаев заражения коронавирусом, более 5,83 тыс. заболевших COVID-19 скончались.

Штамм коронавируса COVID-19 "омикрон" был выявлен в ноябре на юге Африки. "Омикрон", как считают специалисты, более заразен, чем предыдущие штаммы. При этом, по предварительным данным, он, вероятно, реже приводит к осложнениям. Медики опасаются, что существующие вакцины менее эффективны против "омикрона", чем против его "предшественников".

Теги: #коронавирус #ирландия
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:22 19.12.2021
"Омикрон" стал доминирующим штаммом коронавируса в Ирландии

"Омикрон" стал доминирующим штаммом коронавируса в Ирландии

17:07 19.12.2021
В Бельгии продолжаются протесты против ограничений в связи с пандемией коронавируса

В Бельгии продолжаются протесты против ограничений в связи с пандемией коронавируса

14:56 19.12.2021
"Омикрон"-штамм COVID-19 добрался до Ирана

"Омикрон"-штамм COVID-19 добрался до Ирана

13:54 19.12.2021
В Эстонии почти у 330 человек заподозрили заражение штаммом "омикрон"

В Эстонии почти у 330 человек заподозрили заражение штаммом "омикрон"

08:32 19.12.2021
В Украине за сутки выявили 3 602 новых случая заболевания СOVID-19, выздоровело 6 866 человек, 176 умерло – Минздрав

В Украине за сутки выявили 3 602 новых случая заболевания СOVID-19, выздоровело 6 866 человек, 176 умерло – Минздрав

23:50 18.12.2021
Мэр Лондона принял дополнительные меры в связи с распространением "омикрона"

Мэр Лондона принял дополнительные меры в связи с распространением "омикрона"

22:45 18.12.2021
В Нидерландах введут локдаун до 14 января из-за нового штамма COVID-19 "омикрон"

В Нидерландах введут локдаун до 14 января из-за нового штамма COVID-19 "омикрон"

08:19 18.12.2021
В Украине за сутки выявили 7 503 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровело 18 534 человека, 288 умерло

В Украине за сутки выявили 7 503 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровело 18 534 человека, 288 умерло

03:09 18.12.2021
ВОЗ одобрила индийскую вакцину против коронавируса CovavaxTM

ВОЗ одобрила индийскую вакцину против коронавируса CovavaxTM

19:17 17.12.2021
Великобритания третий день подряд обновляет рекорд по приросту случаев COVID-19

Великобритания третий день подряд обновляет рекорд по приросту случаев COVID-19

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

На Донбассе с полуночи было тихо – штаб ООС

Глава Минобороны ФРГ предлагает вводить санкции из-за ситуации вокруг Украины против высшего руководства РФ

Официально запущен проект "еПоддержка" в приложении "Дия" – Федоров

В Украине за сутки выявили 3 602 новых случая заболевания СOVID-19, выздоровело 6 866 человек, 176 умерло – Минздрав

За сутки российские наемники 8 раз нарушили режим тишины, ранен украинский военнослужащий

ПОСЛЕДНЕЕ

На Донбассе с полуночи было тихо – штаб ООС

Сенат США до 14 января проголосует по инициативе о санкциях против "Северного потока - 2"

Жителям Пекина посоветовали не покидать его в праздники для предотвращения COVID-19

Спецпредставитель премьера Британии по Brexit покинул свой пост

Корабли ВМС Китая выходят на учения в Тихий океан

"Омикрон" выявлен в Иране

В бундестаге сочли неприемлемым предложение РФ об отказе НАТО от расширения на восток

В РФ произошел пожар на шахте им. Рубана на Кузбассе

СЛС поменяла название на “За новый социализм”

Киевский вокзал работает в обычном режиме – "Укрзализныця"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА