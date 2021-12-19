В Эстонии почти у 330 человек заподозрили заражение штаммом "омикрон"

В Эстонии количество людей, у которых в результате тестирования на Covid-19 выявили позитивные пробы с подозрением на штамм "омикрон", по состоянию на воскресенье достигло 329 человек, сообщает в воскресенье агентство BNS со ссылкой на департамент здоровья республики.

В ведомстве также отметили, что распространение нового штамма коронавируса в Эстонии идет высокими темпами.

"Ситуация с пандемией как в Эстонии, так и повсюду в мире стремительно меняется. По первоначальным данным, рост заразившихся штаммом "омикрон" может резко возрасти за считанные дни, и подобную тенденцию мы наблюдаем и в Эстонии. Хотя в Эстонии уровень заболеваемости еще пока средний, в целом ряде стран уже на сегодня побиты все прежние рекорды заражаемости коронавирусом", - сообщила BNS и.о гендиректора департамента здоровья Мари-Анне Хярма.

За минувшие сутки в Эстонии коронавирус выявили у 427 человек, двое заболевших скончались, передает BNS. Всего, по данным агентства, новый штамм "омикрон" подтвержден у 243 человек с положительным тестом на COVID-19.

Полностью вакцинированы 60,8% населения республики.

В соседней Латвии за сутки зарегистрировано 423 новых случая COVID-19, шесть человек скончались, сообщает BNS с ссылкой на данные Центра профилактики и контроля заболеваний.

С начала пандемии COVID-19 лабораторно подтвержден у 267 тыс. 139 жителей Латвии.

По данным Национальной службы здравоохранения республики, курс вакцинации против коронавируса в Латвии прошли 46 человек в возрасте старше 100 лет, передает BNS. Кроме того, девять человек в возрастной группе старше 100 лет прошли также бустерную вакцинацию.

Всего в республике курс вакцинации прошли почти 1 млн 250 тыс. человек, из которых почти 15% получили бустерную прививку.

В Литве за сутки выявили 1 тыс. 267 новых случаев заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 19 человек, сообщает BNS в воскресенье с ссылкой на департамент статистики

Всего с начала пандемии коронавирусом в Литве заболели 502 тыс. 345 человек.

За сутки в странах Балтии зафиксировали 2 тыс. 117 случаев COVID-19, днем ранее сообщалось о 3 тыс. 119 случаях.