Митрополит Епифаний о праздновании Рождества по юлианскому календарю: эту ошибку нужно исправить, но нужно, чтобы народ созрел сам

Предстоятель Православной Церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний отмечает снижение интенсивности обсуждения вопроса перехода Церкви на григорианский или новоюлианский календарь, в частности, изменения даты празднования Рождества с 7 января на 25 декабря, но прогнозирует, что за 10 лет ситуация может измениться.

"В этом году я наблюдаю, что нет столь активной волны обсуждения празднования Рождества Христова… Я действительно не против перехода, но за то, чтобы это произошло правильно. Надо мудро поступать. У нас и так разделений достаточно. Нас пытаются делить и по языку, и по религии, по другим каким-то факторам. Но мы призваны проводить, прежде всего, просветительскую работу. Хотя мы празднуем 25-го, просто по разным календарям. Да, эту ошибку надо будет исправить. Но традиция есть традиция – укоренилась настолько, что если мы перейдем, то в большинстве случаев - я убежден - храмы 25-го будут пустыми, а 7-го полными. И потому надо, чтобы народ все же созрел до этого, пришел сознательно", - сказал Епифаний в интервью "Радио свобода".

По его словам, этот процесс постепенно продолжается, увеличивается количество приверженных изменению церковного календаря. "Я думаю, что в следующие 10 лет мы увидим, что эти цифры изменятся… А дальше будем смотреть. Это трудно предвидеть", - отметил предстоятель ПЦУ.

При этом Епифаний подчеркнул, что празднование Нового года по григорианскому календарю перед Рождеством, празднуемым по юлианскому календарю, является нарушением поста. "В известной степени это нарушение поста. И мы даже обсуждали, в некоторых поместных православных церквях есть традиция, что на эти два дня, на 31 декабря и на 1 января, церковь может ослабить пост или вообще отменить на два дня. Церковь, как любящая мать, она может действовать снисходительно… И потому Церковь в будущем может рассмотреть, если это будет соборное общее решение, чтобы на эти дни, пока мы не перейдем к новоюлианскому календарю, ослабить пост, чтобы не было нарушения. Ибо встреча Нового года - хотя это и не главное, многие не празднуют этот день - но это действительно проблема", - сказал он.

По словам предстоятеля, ПЦУ в минувшем году продолжила получать признание со стороны других поместных церквей, но отметил, что многие церкви заняли выжидательную позицию. В частности, Грузинская православная церковь, по его словам, находится под давлением РФ из-за фактора оккупированной Абхазии. "Прошло всего 3 года (с момента создания ПЦУ – ИФ). Это очень короткие сроки, как мы знаем из истории церкви… За эти три года сделано и так очень многое. И обязательно в будущем к этому процессу присоединятся другие церкви, потому что правда всегда побеждает", - подчеркнул Епифаний.

Касательно переходов общин Российской православной церкви в Украине к ПЦУ, предстоятель ПЦУ отметил, что Украина живет в состоянии войны, поэтому "мы не имеем права открывать еще один внутренний религиозный фронт", при этом заявив о попытках со стороны РПЦ это делать. "Придет то время, когда находящиеся сейчас в заблуждении - а это православные украинцы, но через СМИ, через священнослужителей они пока находятся в таком духовном заблуждении - но придет время, когда эта пелена спадет и все объединятся вокруг Киева, и мы будем все вместе православные украинцы в единой поместной Православной церкви служить Богу и служить интересам исключительно украинского народа", - резюмировал Епифаний.

Источник: https://www.radiosvoboda.org/a/intervyu-predstoyatel-ptsu-mytropolyt-epifaniy/31614610.html