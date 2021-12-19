События

13:21 19.12.2021

Глава Минобороны ФРГ предлагает вводить санкции из-за ситуации вокруг Украины против высшего руководства РФ

1 мин читать
Глава Минобороны ФРГ предлагает вводить санкции из-за ситуации вокруг Украины против высшего руководства РФ

Новые санкции против РФ в связи с обстановкой вокруг Украины должны быть направлены против непосредственных руководителей РФ, заявила министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт.

"Мы должны использовать весь набор инструментов, который у нас есть. В настоящий момент мы должны наметить себе целью Путина и его окружение. Ответственные за агрессию должны прочувствовать личные последствия", - сказала она в интервью изданию "Бильд".

Также Ламбрехт высказала обеспокоенность наращиванием военного присутствия РФ у границ с Украиной, поэтому в качестве страны для своей первой поездки в качестве главы Минобороны ФРГ она выбрала Литву - в расположение сил быстрого реагирования НАТО.

"Понятно, что агрессор - Россия. Мы должны воспользоваться всеми возможностями, чтобы остановить эскалацию ситуации. Сюда относится и введение жестких санкций", - подчеркнула министр.

Также ей задали вопрос о готовности отправить войска бундесвера в Украину.

"Мы должны полностью использовать все возможности дипломатии и экономических санкций. И все дальнейшие шаги должны быть согласованы в альянсе (НАТО - ИФ)", - ответила Ламбрехт.

Теги: #санкции_рф #агрессия_рф #ламбрехт #германия
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

21:47 17.12.2021
Машовец обсудил с государственным секретарем МИД Германии пути улучшения ситуации безопасности на востоке и у границ Украины

Машовец обсудил с государственным секретарем МИД Германии пути улучшения ситуации безопасности на востоке и у границ Украины

11:04 17.12.2021
Зеленский поблагодарил страны ЕС и совет НАТО за поддержку Украины в противодействии эскалации со стороны РФ

Зеленский поблагодарил страны ЕС и совет НАТО за поддержку Украины в противодействии эскалации со стороны РФ

10:06 17.12.2021
С начала российской агрессии против Украины СБУ идентифицировала 1387 российских наемников, большинство из них задержаны

С начала российской агрессии против Украины СБУ идентифицировала 1387 российских наемников, большинство из них задержаны

02:30 17.12.2021
В Украину прибыл член нового правительства Германии

В Украину прибыл член нового правительства Германии

19:49 15.12.2021
Кулеба назвал важным политическим сигналом встречу Зеленского с Макроном и Шольцем

Кулеба назвал важным политическим сигналом встречу Зеленского с Макроном и Шольцем

18:40 14.12.2021
Москва интенсивно повышает степень боевой готовности российских наемников на Донбассе – ГУР Минобороны Украины

Москва интенсивно повышает степень боевой готовности российских наемников на Донбассе – ГУР Минобороны Украины

18:30 14.12.2021
Целью российской агрессии является не только возвращение Украины в сферу своего влияния, но и подрыв евроатлантической безопасности – главком ВСУ Залужный

Целью российской агрессии является не только возвращение Украины в сферу своего влияния, но и подрыв евроатлантической безопасности – главком ВСУ Залужный

18:23 14.12.2021
Данилов: Угроза со стороны РФ присутствует постоянно, но ситуация под контролем

Данилов: Угроза со стороны РФ присутствует постоянно, но ситуация под контролем

18:09 14.12.2021
Мысль о том, что США будут подталкивать Украину к уступкам в переговорах и диалоге с РФ, является дезинформацией - заместитель госсекретаря США

Мысль о том, что США будут подталкивать Украину к уступкам в переговорах и диалоге с РФ, является дезинформацией - заместитель госсекретаря США

12:26 14.12.2021
Кулеба: Украина и Германия могут на переговорах решить вопрос блокировки покупки оружия

Кулеба: Украина и Германия могут на переговорах решить вопрос блокировки покупки оружия

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Официально запущен проект "еПоддержка" в приложении "Дия" – Федоров

В Украине за сутки выявили 3 602 новых случая заболевания СOVID-19, выздоровело 6 866 человек, 176 умерло – Минздрав

За сутки российские наемники 8 раз нарушили режим тишины, ранен украинский военнослужащий

Всемирный банк выделил Украине EUR300 млн 2-го займа на политику развития

В Киеве на Софийской площади открыли главную елку страны

ПОСЛЕДНЕЕ

Митрополит Епифаний о праздновании Рождества по юлианскому календарю: эту ошибку нужно исправить, но нужно, чтобы народ созрел сам

В начале недели в Украине начнется похолодание, местами небольшой снег, на дорогах гололедица

Глава Евросовета назвал демонстрирующим обоюдную волю к укреплению доверия между Баку и Ереваном жестом передачу 10 военных Армении

Официально запущен проект "еПоддержка" в приложении "Дия" – Федоров

Берн экстрадировал российского бизнесмена Клюшина в США

В Карпатах ожидается повышенная опасность схода лавин

В Украине за сутки выявили 3 602 новых случая заболевания СOVID-19, выздоровело 6 866 человек, 176 умерло – Минздрав

За сутки российские наемники 8 раз нарушили режим тишины, ранен украинский военнослужащий

Ракета SpaceX вывела на орбиту турецкий спутник связи Turksat 5B

19 декабря: Какой сегодня праздник

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА