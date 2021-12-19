События

11:51 19.12.2021

Глава Евросовета назвал демонстрирующим обоюдную волю к укреплению доверия между Баку и Ереваном жестом передачу 10 военных Армении

2 мин читать
Глава Евросовета назвал демонстрирующим обоюдную волю к укреплению доверия между Баку и Ереваном жестом передачу 10 военных Армении

Председатель Европейского совета Шарль Мишель приветствует решение Азербайджана о передаче Армении 10 военнослужащих.

"Горячо приветствуем передачу Азербайджаном 10 армянских военнослужащих в результате переговоров с президентом Азербайджана и премьер-министром Армении (14 декабря в Брюсселе - ИФ), - написал Мишель в Twitter.

Глава Евросовета назвал передачу Армении военнослужащих "важным гуманитарным жестом, демонстрирующим обоюдную волю к укреплению доверия (между Баку и Ереваном - ИФ)".

"Евросоюз способствовал передаче (военнослужащих - ИФ) Еревану", - отметил Мишель.

Ранее в воскресенье спецпредставитель Европейского Союза по Южному Кавказу Тойво Клаар также приветствовал решение Азербайджана о передаче Армении 10 военнослужащих.

"Счастлив, что мне представилась возможность репатриировать 10 армянских военнослужащих", - написал Клаар в Twitter.

Он назвал этот шаг Азербайджана "важным жестом в процессе решения гуманитарных вопросов".

Клаар также отметил, что ЕС продолжит работу с Азербайджаном и Арменией для успешных встреч председателя Европейского совета с лидерами обеих стран.

Азербайджан при посредничестве Европейского Союза передал армянской стороне 10 военнослужащих "Указанные лица были задержаны 16 ноября 2021 года в процессе предотвращения провокации со стороны Вооруженных сил Армении в Кельбаджарском направлении государственной границы", - говорилось в сообщении государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан.

В свою очередь в МИД Армении подтвердили, что Баку передал Еревану еще десять военных.

"При посредничестве президента Европейского совета Шарля Мишеля 10 военнопленных вернулись на родину", - сообщил официальный представитель МИД Армении Ваан Унанян в воскресенье, опубликовав список их имен.

Теги: #ес #армения #азербайджан
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:07 17.12.2021
Бизнесу нужно разрабатывать стратегии декарбонизации для привлечения финансирования – вице-премьер

Бизнесу нужно разрабатывать стратегии декарбонизации для привлечения финансирования – вице-премьер

16:48 17.12.2021
Зеленский пригласил лидеров стран G7 и ЕС посетить Украину

Зеленский пригласил лидеров стран G7 и ЕС посетить Украину

09:14 17.12.2021
Лидеры ЕС обсудили высокие цены на энергоресурсы, не смогли прийти к общим заключениям - Мишель

Лидеры ЕС обсудили высокие цены на энергоресурсы, не смогли прийти к общим заключениям - Мишель

02:46 17.12.2021
Проект санкций ЕС на случай нападения РФ на Украину озвучат, если он станет актуальным

Проект санкций ЕС на случай нападения РФ на Украину озвучат, если он станет актуальным

22:42 16.12.2021
Лидеры ЕС призвали РФ к срочной де-эскалации на украинской границе и предупредили, что любая дальнейшая агрессия будет иметь огромные последствия

Лидеры ЕС призвали РФ к срочной де-эскалации на украинской границе и предупредили, что любая дальнейшая агрессия будет иметь огромные последствия

21:34 16.12.2021
США побуждают ЕС подготовить санкции против российских энергетических компаний и банков на случай вторжения РФ в Украину

США побуждают ЕС подготовить санкции против российских энергетических компаний и банков на случай вторжения РФ в Украину

17:58 16.12.2021
ЕС передал Нацполиции 10 мобильных лабораторий для инспекторов-криминалистов

ЕС передал Нацполиции 10 мобильных лабораторий для инспекторов-криминалистов

13:26 16.12.2021
Страны ЕС легко достигнут консенсуса по новым санкциям против РФ, уверен Боррель

Страны ЕС легко достигнут консенсуса по новым санкциям против РФ, уверен Боррель

05:47 16.12.2021
Запуск "Северного потока 2" станет для РФ инструментом давления на ЕС - премьер Эстонии

Запуск "Северного потока 2" станет для РФ инструментом давления на ЕС - премьер Эстонии

01:11 16.12.2021
Государства "Ассоциированного трио" сделали совместное заявление о действиях на пути к членству в ЕС

Государства "Ассоциированного трио" сделали совместное заявление о действиях на пути к членству в ЕС

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Официально запущен проект "еПоддержка" в приложении "Дия" – Федоров

В Украине за сутки выявили 3 602 новых случая заболевания СOVID-19, выздоровело 6 866 человек, 176 умерло – Минздрав

За сутки российские наемники 8 раз нарушили режим тишины, ранен украинский военнослужащий

Всемирный банк выделил Украине EUR300 млн 2-го займа на политику развития

В Киеве на Софийской площади открыли главную елку страны

ПОСЛЕДНЕЕ

В начале недели в Украине начнется похолодание, местами небольшой снег, на дорогах гололедица

Официально запущен проект "еПоддержка" в приложении "Дия" – Федоров

Берн экстрадировал российского бизнесмена Клюшина в США

В Карпатах ожидается повышенная опасность схода лавин

В Украине за сутки выявили 3 602 новых случая заболевания СOVID-19, выздоровело 6 866 человек, 176 умерло – Минздрав

За сутки российские наемники 8 раз нарушили режим тишины, ранен украинский военнослужащий

Ракета SpaceX вывела на орбиту турецкий спутник связи Turksat 5B

19 декабря: Какой сегодня праздник

В Николаеве на предприятии погиб работник, совершавший обвалку туш скота

Британский министр по делам Brexit подал в отставку

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА